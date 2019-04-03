Вариация на тему хачапури: просто и очень вкусно!

"Быстрый, сытный и очень вкусный завтрак или перекус. Готовятся такие лепешки мгновенно, а съедаются еще быстрее))" - гласит подпись к этому видео. Конечно, "готовятся мгновенно" - пожалуй, слишком громко сказано, но рецепт действительно простой, и, судя по отзывам пользователей Сети, получается очень вкусно Попробуйте!