Вариация на тему хачапури: просто и очень вкусно!
На YouTube-канале "Очень Вкусно" на днях был опубликован видеорецепт приготовления лепешек наподобие всем известных грузинских хачапури. Выглядят они очень аппетитно, а готовятся просто! Спешим поделиться...
"Быстрый, сытный и очень вкусный завтрак или перекус. Готовятся такие лепешки мгновенно, а съедаются еще быстрее))" - гласит подпись к этому видео. Конечно, "готовятся мгновенно" - пожалуй, слишком громко сказано, но рецепт действительно простой, и, судя по отзывам пользователей Сети, получается очень вкусно Попробуйте!
Ингредиенты: мука - примерно 280 г, разрыхлитель - 2 ч. ложки, соль - 1/2 ч. ложки (по вкусу), специи (у меня приправа "Тоскана"), зелень (петрушка) - 1/3 пучка, сыр (у меня сулугуни) - 300 г, масло сливочное (мягкое) - 60 г, кефир - 230 мл (+для смазывания), кунжут по желанию.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!