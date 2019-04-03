Пять предметов гардероба, разрушающих вашу энергетику

Во-первых, решив надеть такую вещь, вы волей-неволей будете возвращаться в то состояние, когда вам не повезло, когда вас оскорбили, предали, унизили, когда вы попали в аварию или испытали чувство скорби. А во-вторых, вещь, надетая на вас в тот злополучный день, уже впитала в себя негатив, и каждый раз, когда вы снова будете примерять ее, она станет отдавать вам часть этих неприятных эмоций.

Вы обязательно почувствуете эту негативную энергетику, ведь в такой одежде у вас все будет валиться их рук, станут преследовать неудачи, и вы вновь переживете давно забытую неприятную ситуацию. В итоге, вы подсознательно назовете свои кеды, джинсы или футболку «невезучей» и больше не притронетесь к ней. Но стоит ли оставлять ее пылиться на полке с одеждой? Чтобы навсегда проститься с прошлым и не тянуть его с собой, выбросьте одежду, которая напоминает вам о бедах и неудачах прошлого.

4. Неудобная обувь

Вы никогда не задумывались, что в ваших бедах и неудачах может быть виновата неправильно подобранная обувь? А вот по словам восточных мудрецов, наше здоровье, долголетие и гармония в жизни всецело зависит от состояния стоп. Если им комфортно, если они отдыхают и наслаждаются, значит и наша жизнь будет легкой и удачной. Но если обувь выбрана не по размеру, если она натирает пятку, оставляет мозоли, давит в пальцы или наоборот, болтается, заставляя постоянно держать стопу в напряжении, ваша жизнь будет такой же неудобной и тяжелой.

Многим девушкам знакомо чувство, когда придя домой, и сбросив обувь с неудобной колодкой или на высоком каблуке, они испытывали настоящее блаженство, будто сбросили с плеч тяжелый груз. Так происходит и с самой жизнью. Как только вы замените обувь более удобной, ваша жизнь тут же заиграет новыми красками, а череда неудач и неприятностей растворится, будто ее и не было.

5. Следите за цветом

Цвета одежды также оказывают влияние на ваше самочувствие. Известно ведь, чтобы улучшить настроение, цветам одежды нужно добавить игривых ноток, например, надев ярко красный шарф или прихватив с собой желтую сумочку и такую же яркую шляпку. Пестрая одежда «веселых» тонов в принципе настраивает на позитивный лад и дарит человеку позитивный настрой, который помогает преодолеть любые неприятные неожиданности.

В то же время, тусклая, монохромная одежда, черных, серых, и даже белых тонов, не разбавленная яркими аксессуарами, делает человека серьезным, хмурым, и заставляет постоянно напрягаться. Если носить такую одежду слишком часто, она станет менять ваше биополе, настраивая на минорный лад и притягивая неприятности. С ней вы станете невидимкой и потеряете собственную индивидуальность, а потому смело разбавляйте гардероб свежими красками, чтобы улыбка не сходила у вас с лица.