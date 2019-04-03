Пять предметов гардероба, разрушающих вашу энергетику

Современный человек уделяет одежде слишком много внимания. Модные джинсы, стильные юбки, жилеты, туфли, босоножки — сегодня это не только часть имиджа. Правда одежда не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Если подобрать одежду неправильно или надеть чужой предмет гардероба, можно навлечь на себя серьезные неприятности. Что это за одежда и как она может повлиять на нас? Давайте разбираться.
1. Вещи с чужого плеча
Как часто мы, не задумываясь, берем у подружек на время модную юбку или носим понравившееся платье сестры. И вроде бы нет в этом ничего плохого, особенно если хозяин гардероба не против одолжить понравившуюся вещицу. Вот только эзотерики категорически не рекомендуют носить вещи с чужого плеча, и заявляют, что это чревато всевозможными неприятностями, пишет Cluber.
Дело в том, что каждый окружающий нас предмет «пропитан» энергетикой прежнего хозяина, и можно только догадываться, позитивная эта энергетика или негативная. Если до вас одежду носил добрый, позитивный человек, с вами ничего не случится. А вдруг это был энергетический вампир, человек питающийся злобой и ненавистью ко всему окружающему?
И если окажется, что предмет гардероба таит в себе энергию разрушения, будьте готовы к тому, что процесс ее носки будет сопровождаться разрушением вашего собственного биополя. Выражаться это будет в мелких неприятностях, ссорах, стычках, недопониманиях и досадных недоразумениях. Если вы не догадаетесь, что все дело в негативно заряженной одежде, проблема может усугубиться, провоцируя крупное невезение, проблемы на работе и межличностные конфликты.
2. Предметы гардероба покойного
Экстрасенсы категорически рекомендуют сжигать одежду усопшего человека. Суть предостережения в том, что одежда может достаться человеку, который по незнанию или инфантильности решит доносить ее. Сразу скажем, что последствия такого необдуманного поступка могут быть самыми непредсказуемыми.
Даже если это были совершенно новые вещи, которые усопший успел надеть буквально один раз, они все равно успели «пропитаться» энергетикой смерти, а значит, счастья вам точно не принесут. Первым звоночком того, что одежда мертвого человека разрушает вашу энергетику, станут различные заболевания, которые примут хроническое течение и обрекут вас на длительное лечение. Если вы и дальше будете игнорировать сигналы Вселенной, вы начнете попадать в критические ситуации (ограбления, ДТП, опасные падения), которые будут угрожать вашей жизни. Одежда мертвого человека будет «тянуть» вас в мир мертвых, и если вы не желаете там оказаться раньше времени, немедленно избавьтесь от опасного предмета гардероба.
Отдать одежду усопшего другому человеку – не лучшая идея. Этим вы навлечете на него беды и несчастья. Ее нужно обязательно спалить. Но и это еще не все. Ваша аура уже будет подпорчена ношением коварного гардероба, а значит, вам предстоит пройти обряд очищения при помощи родниковой воды и специальных молитв.
3. Вещи, вызывающие у вас негативные воспоминания
В нашей жизни есть место, как позитивным, так и негативным событиям, которые хотелось бы поскорее забыть. И если в вашем гардеробе есть предмет одежды, который становится напоминанием неприятного события, произошедшего с вами в прошлом, лучше избавиться от такой вещицы, ведь счастья вам она не принесет.
Во-первых, решив надеть такую вещь, вы волей-неволей будете возвращаться в то состояние, когда вам не повезло, когда вас оскорбили, предали, унизили, когда вы попали в аварию или испытали чувство скорби. А во-вторых, вещь, надетая на вас в тот злополучный день, уже впитала в себя негатив, и каждый раз, когда вы снова будете примерять ее, она станет отдавать вам часть этих неприятных эмоций.
Вы обязательно почувствуете эту негативную энергетику, ведь в такой одежде у вас все будет валиться их рук, станут преследовать неудачи, и вы вновь переживете давно забытую неприятную ситуацию. В итоге, вы подсознательно назовете свои кеды, джинсы или футболку «невезучей» и больше не притронетесь к ней. Но стоит ли оставлять ее пылиться на полке с одеждой? Чтобы навсегда проститься с прошлым и не тянуть его с собой, выбросьте одежду, которая напоминает вам о бедах и неудачах прошлого.
4. Неудобная обувь
Вы никогда не задумывались, что в ваших бедах и неудачах может быть виновата неправильно подобранная обувь? А вот по словам восточных мудрецов, наше здоровье, долголетие и гармония в жизни всецело зависит от состояния стоп. Если им комфортно, если они отдыхают и наслаждаются, значит и наша жизнь будет легкой и удачной. Но если обувь выбрана не по размеру, если она натирает пятку, оставляет мозоли, давит в пальцы или наоборот, болтается, заставляя постоянно держать стопу в напряжении, ваша жизнь будет такой же неудобной и тяжелой.
Многим девушкам знакомо чувство, когда придя домой, и сбросив обувь с неудобной колодкой или на высоком каблуке, они испытывали настоящее блаженство, будто сбросили с плеч тяжелый груз. Так происходит и с самой жизнью. Как только вы замените обувь более удобной, ваша жизнь тут же заиграет новыми красками, а череда неудач и неприятностей растворится, будто ее и не было.
5. Следите за цветом
Цвета одежды также оказывают влияние на ваше самочувствие. Известно ведь, чтобы улучшить настроение, цветам одежды нужно добавить игривых ноток, например, надев ярко красный шарф или прихватив с собой желтую сумочку и такую же яркую шляпку. Пестрая одежда «веселых» тонов в принципе настраивает на позитивный лад и дарит человеку позитивный настрой, который помогает преодолеть любые неприятные неожиданности.
В то же время, тусклая, монохромная одежда, черных, серых, и даже белых тонов, не разбавленная яркими аксессуарами, делает человека серьезным, хмурым, и заставляет постоянно напрягаться. Если носить такую одежду слишком часто, она станет менять ваше биополе, настраивая на минорный лад и притягивая неприятности. С ней вы станете невидимкой и потеряете собственную индивидуальность, а потому смело разбавляйте гардероб свежими красками, чтобы улыбка не сходила у вас с лица.
Теперь вы знаете, насколько ответственно следует подходить к выбору гардероба. Неправильно подобранная одежда способна создать вам массу неприятностей, в то время как подходящий по духу и стилю гардероб будет способствовать привлечению здоровья, счастья и благополучия!