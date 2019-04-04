Три лучшие жены среди всех знаков Зодиака

Какой знак Зодиака укажет на лучшую жену?

Если в вашей жизни настал такой момент, например, вы собираетесь выйти замуж и сменить статус невесты на статус жены, то знаки Зодиака подскажут, кто считается лучшей женой. Найдете себя в этом списке - отлично! Не найдете - обратите внимание на черты этих женщин и перенимайте для себя.

Овен

Трудолюбивые и целеустремленные Овны всегда знают, каким они хотят видеть свой дом, поэтому не колеблются в выборе будь чего: посуды, занавесей, мебели, Fabiosa. Они хорошие хозяйки, ласковые жены и ответственные матери. Умеют признавать свои ошибки, поэтому не будут молча обижаться, что очень нравится мужчинам.

Рак

Они очень ценят домашний уют, поэтому создают атмосферу, где комфортно им самим и всем, кто живет с ними. Раки - отличные хозяйки, у них на кухни полный порядок и всегда вкусной пахнет едой. При этом она успевает проверить у детей уроки, выслушать мужа о его делах на работе и поддержать коллегу по телефону.

Лев

Обладающие огромной силой и созидательной энергией, Львы умеют обогреть своим теплом, создать бесконечный праздник и веселье. Они начитанные, хорошие собеседники. А еще Львы преданные, поэтому мужчины ощущают себя рядом с ними в полной безопасности.