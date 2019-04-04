Красивая улыбка или нет: опасности виниров, отбеливания зубов и других модных трендов в стоматологии

Опасность виниров

Виниры очень популярны, так как позволяют добиться симметричных, идеально ровных и белых зубов в кратчайшие сроки. Но не все знают о тех опасностях, которым себя подвергают при их установке. Дело в том, что зубы состоят из двух слоёв твёрдых тканей – эмали и дентина. А винир – это тонкая накладная пластина, чаще всего керамическая. Для её закрепления требуется снять верхний слой эмали, а это по сути разрушает зуб.

Виниры нельзя установить раз и навсегда. Раз примерно в семь лет их обладателю придётся делать коррекцию или вообще полностью снимать и ставить заново. В этом тоже есть определённое неудобство, да и к тому же лишние денежные расходы. Если попадёте к неграмотному специалисту в надежде сэкономить, то велика вероятность получить некачественную установку и развитие различных проблем с зубами.

Не надо забывать и про противопоказания, о которых всегда должен предупреждать стоматолог. Например, если у человека нарушения прикуса, то ставить виниры нельзя, потому что они не выдержат нагрузки и будут откалываться. Также о винирах стоит забыть людям, кто страдает от бруксизма (скрежет зубами), кленчерства (непроизвольного сжатия зубов), инфекционных заболеваний (кисты, пародонтита, гранулемы).

Опасность отбеливания зубов

Эта процедура не может сделать зубы крепче. Так уничтожается верхний слой эмали, что делает их более чувствительными и тонкими. Конечно, грамотный стоматолог никогда не сделает это процедуру во вред, но в то же время он предупредит обо всех опасностях. Но надо также правильно подобрать технологию с учётом всех особенностей клиента.

Помните и про противопоказания. В первую очередь это инфекционные заболевания ротовой полости. В активной стадии ни в коем случае нельзя проводить отбеливание зубов, ведь так можно им только навредить. Например, при проблемах с твёрдыми тканями зуба можно повредить внутренние структуры зуба. А при повышенной чувствительности на горячее и холодное после отбеливания зубов проблема станет намного хуже.

Качественное отбеливание стоит довольно дорого, к тому же может потребоваться не одна процедура.

Опасности украшений на зубах