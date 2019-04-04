Чт, 4.04.2019
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  • Как носить джинсовую куртку весной 2019

Как носить джинсовую куртку весной 2019
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Джинсовая куртка

ФОТО: Instagram

Джинсовая куртка удобна, хорошо смотрится, ее легко носить и у нее просто нет недостатков. Если вы убрали свою джинсовку в дальний угол шкафа, немедленно передумайте, ведь этот тренд вам точно пригодится этой весной, пишет Ivona.

Какие куртки сегодня в моде:

  • В 2019 году трендом стала аппликации и вышивка (цветы и флористика, звезды и узоры, вышивка бисером и пайетками), а также вставки из кружева и меха.
  • Свою популярность не теряют и потертости на куртке. 
  • Модный очередной сезон подряд оверсайз.
  • Более классические модели дополнятся остроконечным воротничком, отрезной кокеткой и двумя кармашками с клапанами на груди.

Как носить джинсовую куртку весной 2019: 

  • Джинсовые куртки oversize

Это самая популярная куртка сезона 2019 года. Примерив однажды джинсовую куртку oversize вы уже не захотите с ней расставаться. 

Идеальный образ на каждый день – это джинсы или брюки, базовая майка или футболка и объемная джинсовая куртка, наброшенная на плечи. Но вариантов с чем и как носить такую куртку множество. Экспериментируйте! 

  • Укороченная джинсовая куртка

Для образа street-style к джинсовки потребуются футболки, рубашки навыпуск или частично заправленные под ремень, кроп-топы, леггинсы, джинсы-скинни, чиносы.

Здесь будет уместная спортивная обувь, а вот под платье лучше примерить сандалии: с каблуком или на низком ходу.

  • Длинная куртка 

Носить джинсовую куртку желательно с чем-нибудь облегающим: платьем; юбкой; водолазкой; шортами; брюками по фигуре.

  • Джинсовка черного цвета

Черную джинсовую куртку можно и даже нужно надевать в офис, на официальные встречи или вечеринки. 

С чем и как носить джинсовую куртку женщинам за 40+ смотрите в видео: 

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