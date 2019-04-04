Какие куртки сегодня в моде:

В 2019 году трендом стала аппликации и вышивка (цветы и флористика, звезды и узоры, вышивка бисером и пайетками), а также вставки из кружева и меха.

Свою популярность не теряют и потертости на куртке.

Модный очередной сезон подряд оверсайз.

Более классические модели дополнятся остроконечным воротничком, отрезной кокеткой и двумя кармашками с клапанами на груди.

Как носить джинсовую куртку весной 2019:

Джинсовые куртки oversize

Это самая популярная куртка сезона 2019 года. Примерив однажды джинсовую куртку oversize вы уже не захотите с ней расставаться.

Идеальный образ на каждый день – это джинсы или брюки, базовая майка или футболка и объемная джинсовая куртка, наброшенная на плечи. Но вариантов с чем и как носить такую куртку множество. Экспериментируйте!

Укороченная джинсовая куртка

Для образа street-style к джинсовки потребуются футболки, рубашки навыпуск или частично заправленные под ремень, кроп-топы, леггинсы, джинсы-скинни, чиносы.

Здесь будет уместная спортивная обувь, а вот под платье лучше примерить сандалии: с каблуком или на низком ходу.

Длинная куртка

Носить джинсовую куртку желательно с чем-нибудь облегающим: платьем; юбкой; водолазкой; шортами; брюками по фигуре.

Джинсовка черного цвета

Черную джинсовую куртку можно и даже нужно надевать в офис, на официальные встречи или вечеринки.