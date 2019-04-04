Красота в воздухе! Розыгрыш билета на самое полезное мероприятие весны!

А вы уже готовы поражать всех своей неотразимостью в этом сезоне? Если еще нет, то 14 апреля состоится самое полезное мероприятие этой весны, на котором вы сможете узнать все секреты привлекательности прямо от ведущих специалистов - стилиста Наталии Кобрисевой и психолога Елизаветы Дульберг! А одна из читательниц портала Krasotka.ee выиграет билет на мероприятие.
«Красота идет не от природных внешних данных, а от внутреннего огня и уверенности в себе» - заявляют стилист Наталья Кобрисева и психолог Елизавета Дульберг.
Какое послание несет ваш внешний облик? Как произвести нужное впечатление, и как не бояться экспериментировать в поисках собственного неповторимого стиля? На эти и многие другие вопросы вы получите ответы на мероприятии под названием «Стильная психология»
Гости узнают как создать свой уникальный притягательный внешний образ, и при это поддерживать внутреннюю гармонию, получат ценные навыки создания собственного неповторимого стиля и гармоничного имиджа.
Все это в атмосфере красоты, удовольствия, и приятных сюрпризов - гостей ждут изысканная дегустация итальянского шампанского от партнеров мероприятия - Alkovabapood, а также вкуснейшие десерты от Healthy Cakery. Каждая гостья получит ценные косметические подарки от Gamma Velorum и других партнёров First Fashion House.
Мероприятие состоится по адресу C.R. Jakobsoni 3, c 12 до 16ч.
Выиграть билет на мероприятие можно тут! Удачи!