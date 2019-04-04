Красота в воздухе! Розыгрыш билета на самое полезное мероприятие весны!

А вы уже готовы поражать всех своей неотразимостью в этом сезоне? Если еще нет, то 14 апреля состоится самое полезное мероприятие этой весны, на котором вы сможете узнать все секреты привлекательности прямо от ведущих специалистов - стилиста Наталии Кобрисевой и психолога Елизаветы Дульберг! А одна из читательниц портала Krasotka.ee выиграет билет на мероприятие.