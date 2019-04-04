Жуткие кадры: эстонские женщины делятся ужасными работами местных мастеров индустрии красоты

Выпадающие ресницы и воспаленные ногти - это цена за ваш халатный подход к выбору специалиста в сфере индустрии красоты.
В погоне за красотой, к сожалению, можно столкнуться с ужасающими проблемами Те, кто нашел хороших специалистов, будут наслаждаться своей красотой и выглядеть ухоженно в течение многих лет. Ну а те, кто не удосужился серьезно подойти к выбору мастера, могут годами бороться с последствиями некачественно проведенной работы специалиста.
В группе о красоте эстонские женщины поделились личными фотографиями и неудачным опытом наращивания ресниц и ногтей.
Смотрите жуткую галерею!
Что необходимо учитывать, чтобы поход в салон красоты принес только лишь радость а не печальный опыт и проблемы со здоровьем:
- многолетний опыт работы в сфере красоты
- наличие дипломов о пройденных курсах
- хорошо, если у вас есть возможность посмотреть на сделанную работу мастера в реале
- не обольщайтесь низкой цене услуги
- С выбранным салоном красоты проконсультируйтесь, желательно по телефону, а не в письме, так как у хороших мастеров, по понятным причинам, мало времени, чтобы отвечать в письменном виде. Они редко занимаются маркетингом и переписками, но свою работу выполняют на все 100%.
Будьте красивы и здоровы!