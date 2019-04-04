Жуткие кадры: эстонские женщины делятся ужасными работами местных мастеров индустрии красоты

В погоне за красотой, к сожалению, можно столкнуться с ужасающими проблемами Те, кто нашел хороших специалистов, будут наслаждаться своей красотой и выглядеть ухоженно в течение многих лет. Ну а те, кто не удосужился серьезно подойти к выбору мастера, могут годами бороться с последствиями некачественно проведенной работы специалиста.