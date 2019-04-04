Чт, 4.04.2019
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  • Жуткие кадры: эстонские женщины делятся ужасными работами местных мастеров индустрии красоты

Жуткие кадры: эстонские женщины делятся ужасными работами местных мастеров индустрии красоты

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Выпадающие ресницы и воспаленные ногти - это цена за ваш халатный подход к выбору специалиста в сфере индустрии красоты.

В погоне за красотой, к сожалению, можно столкнуться с ужасающими проблемами Те, кто нашел хороших специалистов, будут наслаждаться своей красотой и выглядеть ухоженно в течение многих лет. Ну а те, кто не удосужился серьезно подойти к выбору мастера, могут годами бороться с последствиями некачественно проведенной работы специалиста.

В группе о красоте эстонские женщины поделились личными фотографиями и неудачным опытом наращивания ресниц и ногтей. 

Смотрите жуткую галерею!

Что необходимо учитывать, чтобы поход в салон красоты принес только лишь радость а не печальный опыт и проблемы со здоровьем:

  • многолетний опыт работы в сфере красоты
  • наличие дипломов о пройденных курсах
  • хорошо, если у вас есть возможность посмотреть на сделанную работу мастера в реале
  • не обольщайтесь низкой цене услуги
  • С выбранным салоном красоты проконсультируйтесь, желательно по телефону, а не в письме, так как у хороших мастеров, по понятным причинам, мало времени, чтобы отвечать в письменном виде. Они редко занимаются маркетингом и переписками, но свою работу выполняют на все 100%.

Будьте красивы и здоровы!

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