Странная мода на имена: матери все чаще называеют своих детей в честь героев Disney

В мире в последнее время наблюдается странная тенденция. Молодые родители, выросшие на историях студии Disney, массово называют своих детей именами любимых героев, рассказывает Joinfo.ua.

Диснеевский бум на детские имена

Недавно в Великобритании пара изъявила желание назвать свою новорожденную дочь Дисней. Информация об этом попала в Сеть, и пользователи начали возмущаться, обвиняя папу и маму малышки в том, что они просто над ней издеваются.

Эксперты, заинтересовавшиеся этой историей, решили провести исследование и узнать соответствующую статистику. И, оказалось, что пара британцев далеко не одиноки в своем решении назвать ребенка в честь героя мультика.

Начиная с 1996 года, мультяшные имена получили 17 000 малышей, и с каждым годом эта тенденция продолжает расти. Причем, девочкам в этом плане повезло меньше – из 10 самых популярных диснеевских имен только 3 мужских, остальные – женские.

Самые популярные имена

Чаще всего, малышек называют Эльзами, Тианами и Аврорами. Немного утратили свою популярность имена Анна и Жасмин. Также немало детей названы Ариэль – в честь знаменитой Русалочки.

Мальчики чаще всего получают имена Вуди, Олаф и Дональд. Чуть менее популярными считаются Микки, Джафар и Тимон.

Некоторым детям и вовсе не повезло - при рождении нарекли их Сноу и Немо.