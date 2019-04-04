Цветок Женское счастье: правильный уход за красивым домашним растением

Растение Спатифиллум, или, как его ещё называют – Женское счастье, частый гость в наших квартирах. Вот только правильно ухаживать за этим довольно чувствительным растением умеет мало кто.
А всё потому, что цветок этот действительно экзотический. Его родина – влажные и болотистые леса Центральной и Южной Америки. Впрочем, он настолько красив, что и до Нового Света добрался, пишет Joinfo.ua. Рассказываем вам о нём более подробно.
Что нужно знать о Спатифиллуме
Растение нуждается в круглогодичном и обильном поливе. Разве что зимой воды можно наливать чуть меньше, чтобы с корнями проблем не было. Кроме того, лучше использовать не обычную водопроводную воду, а отстоянную в течение 12 часов – это сделает её куда полезнее для растения.
Критерий необходимости полива – поникшие листья. Надо сказать, что Спатифиллум довольно наглядно демонстрирует свою нужду в жидкости – поскольку у него нет стебля, все изменения упругости листьев крайне наглядны.
Помимо полива, стоит каждый день опрыскивать листья из пульверизатора – растение очень любит высокую влажность. Это надо учитывать, поскольку большинство домашних растений выставляют на подоконнике, где поддерживать нормальную влажность сложно.
Привычная температура для этого растения – не менее 18 градусов Цельсия. Всё же не просто так его родина – жаркие джунгли. Впрочем, оптимальной считается температура 22 или 23 градуса. И никаких сквозняков – это особенно важно в наших квартирах.
Переохлаждение крайне опасно для этого тропического растения, так что зимой есть смысл переставлять его с подоконника в более подходящие для этого дела места. Благо, это даже реально. Поскольку Спатифиллум не нуждается в прямых солнечных лучах. Более того, некоторая затенённость для него даже лучше. Критерий реальной нехватки света – листья вытягиваются и становятся мельче.
Регулярная подкормка также приветствуется. Раз в неделю, универсальное удобрение. Зимой можно реже – раз в три недели. Всё же циклы у Спатифиллума тоже есть.
Каждую весну растение стоит пересаживать в более просторные горшки. Которые стоит наполнять двумя частями дерновой почвы и по одной части перегноя, песка, торфяника и прелых листьев. А на донышко – немного кирпичной крошки или иного дренажа.
При правильном уходе, период цветения Женского счастья продлевается на несколько месяцев. Особенно важно периодически срезать старые соцветия, которые отличаются от молодых наличием пятнышек. Если растение не будет тратить силы на старые, то молодым побегам достанется больше ресурсов.