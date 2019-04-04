Цветок Женское счастье: правильный уход за красивым домашним растением

А всё потому, что цветок этот действительно экзотический. Его родина – влажные и болотистые леса Центральной и Южной Америки. Впрочем, он настолько красив, что и до Нового Света добрался, пишет Joinfo.ua. Рассказываем вам о нём более подробно.

Что нужно знать о Спатифиллуме

Растение нуждается в круглогодичном и обильном поливе. Разве что зимой воды можно наливать чуть меньше, чтобы с корнями проблем не было. Кроме того, лучше использовать не обычную водопроводную воду, а отстоянную в течение 12 часов – это сделает её куда полезнее для растения.

Критерий необходимости полива – поникшие листья. Надо сказать, что Спатифиллум довольно наглядно демонстрирует свою нужду в жидкости – поскольку у него нет стебля, все изменения упругости листьев крайне наглядны.

Помимо полива, стоит каждый день опрыскивать листья из пульверизатора – растение очень любит высокую влажность. Это надо учитывать, поскольку большинство домашних растений выставляют на подоконнике, где поддерживать нормальную влажность сложно.

Привычная температура для этого растения – не менее 18 градусов Цельсия. Всё же не просто так его родина – жаркие джунгли. Впрочем, оптимальной считается температура 22 или 23 градуса. И никаких сквозняков – это особенно важно в наших квартирах.

Переохлаждение крайне опасно для этого тропического растения, так что зимой есть смысл переставлять его с подоконника в более подходящие для этого дела места. Благо, это даже реально. Поскольку Спатифиллум не нуждается в прямых солнечных лучах. Более того, некоторая затенённость для него даже лучше. Критерий реальной нехватки света – листья вытягиваются и становятся мельче.

Регулярная подкормка также приветствуется. Раз в неделю, универсальное удобрение. Зимой можно реже – раз в три недели. Всё же циклы у Спатифиллума тоже есть.

Каждую весну растение стоит пересаживать в более просторные горшки. Которые стоит наполнять двумя частями дерновой почвы и по одной части перегноя, песка, торфяника и прелых листьев. А на донышко – немного кирпичной крошки или иного дренажа.