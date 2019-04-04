Купальник для идеального загара: мини-бикини выберут только смелые девушки

Как выглядят новые микро-бикини?

Британский бренд представил на всеобщее обозрение раздельный купальник – модель под названием Skinny Dipping. Новинка прикрывает минимум тела и выглядит довольно эффектно. Производитель предупреждает, что его товар только «для смелых девушек».

Купальник, выпускаемый в нюдовых оттенках, состоит из миниатюрных треугольных чашек и стрингов, которые держатся на прозрачных лямках, длина которых регулируется. В таком бикини девушка и вовсе выглядит как будто бы без одежды.

«Осторожно, бикини не для слабонервных. Линии загара – забытое прошлое, благодаря микро-бикини с прозрачными лямками», - говорит производитель.

Купальники вызвали настоящий переполох в Сети и были распроданы в первые несколько дней с момента выхода на рынок.