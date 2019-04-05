Волк-одиночка: мужчины каких знаков Зодиака не станут ручными никогда

Волки предпочитают оставаться незамеченными, поэтому среди нет ораторов, журналистов и склочников, сообщает Zen.yandex.ru.

Они решают проблемы с глазу на глаз, вызывая противника на равный бой в равных условиях. В любви эти мужчины очень разборчивы. У них могут быть временные увлечения, но настоящая любовь придет только единожды, и эту женщину они будут яростно защищать от чужаков.

Мужчину-волка очень легко обидеть и легко потерять его доверие. Как только он решит, что вам нельзя верить, он выстроит незримую стену между вами, и в свой мир больше не впустит никогда.

Волк-одиночка, рожденный под знаком Овна – это неумолимый и беспощадный хищник. Для него не существует правых и неправых, потому что прав всегда только он. Овен не станет подстраиваться под обстоятельства, он будет рушить все стереотипы и ломать все правила, чтобы подмять эту жизнь под себя. В отношениях Овен невероятно упрям, и он не потерпит рядом с собой еще одного лидера.

Семья для него – это очередное татами, где он будет наносить удар за ударом по каждому, кто посмеет перечить ему.

Этот волк часто одинок, потому что его правила слишком противоречивы, а сам он может превратиться в настоящего тирана, которого выдержать очень сложно.

Волк-одиночка, рожденный под знаком Скорпиона – личность весьма непростая. Он может быть душой компании, может блистать красноречием и острым умом, но в свою душу он впустит лишь избранных. Мужчина-Скорпион сразу выделяет в толпе взгляд единомышленника, он четко определяет родственную душу, но доверяет свои тайны лишь проверенным временем людям.

Если женщине удастся завоевать сердце этого волка, то райской жизни ожидать не стоит. Скорпион не знает полутонов, и жизнь рядом с ним либо белая, либо черная. Пока женщина соглашается с его позицией, поддерживает его идеи, то все может идти гладко, но как только она начнет гладить своего волка против шерсти – она станет еще одним врагом и препятствием на пути, от которого Скорпион вскоре избавится.