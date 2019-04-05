Пт, 5.04.2019
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Великий пост 2019: рецепт простого, но вкусного салата из пекинской капусты

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Салат. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Великий пост в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.

Салат из пекинской капусты и моркови

Ингредиенты:

  • Кочан пекинской капусты – 1/2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Красная луковица – 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Кунжут – по вкусу

ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Рецепт приготовления:

  1. Кочан капусты очистить и разобрать на листы.
  2. В миску нашинковать мягкие и нежные листики.
  3. Добавить тертую морковь.
  4. Добавить соломкой нарезанный огурец и полукольцами нашинкованный лук.
  5. Салат посолить, заправить маслом и перемешать.
  6. Выложить на тарелки и посыпать кунжутом. Простой салат из пекинской капусты готов, можно подавать к столу.

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