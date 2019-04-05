Великий пост 2019: рецепт простого, но вкусного салата из пекинской капусты

Великий пост в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.