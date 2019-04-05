Великий пост 2019: рецепт простого, но вкусного салата из пекинской капусты

Великий пост в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля. Если вы хотите освежить свое постное меню, приготовьте салат из пекинской капусты, моркови, свежих огурцов и лука. Для дополнительного вкуса вы можете сбрызнуть его соевым соусом или кунжутным маслом.
Салат из пекинской капусты и моркови
Ингредиенты:
- Кочан пекинской капусты – 1/2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Красная луковица – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Кунжут – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Кочан капусты очистить и разобрать на листы.
- В миску нашинковать мягкие и нежные листики.
- Добавить тертую морковь.
- Добавить соломкой нарезанный огурец и полукольцами нашинкованный лук.
- Салат посолить, заправить маслом и перемешать.
- Выложить на тарелки и посыпать кунжутом. Простой салат из пекинской капусты готов, можно подавать к столу.