Шесть простых продуктов, которые реально замедляют старение

Красный сладкий перец

Что содержит: витамины С, B6, К1, Е и А (бета-каротин), калий, фолиевую кислоту.

Основное действие: способствует выработке коллагена, главного структурного белка в теле, своеобразного «клея», который держит все на своих местах. Наш организм самостоятельно синтезирует коллаген, но с возрастом делает это все в меньших объемах. Поэтому со временем появляются морщины, дряблость кожи и внутренних тканей.

Главный помощник в синтезе коллагена – витамин С, а в сладком перце, по разным оценкам, от 170 до 213% рекомендованной суточной нормы (больше, чем в лимоне). О передозировке можно не переживать: витамин С легко растворяется в воде и быстро выводится из организма.

Среди дополнительных бонусов регулярного употребления сладкого перца – профилактика анемии и проблем со зрением.

Как есть: добавляйте в салаты или нарежьте соломкой и ешьте как закуску с хумусом, мягким сыром или другим любимым соусом. (Помните, что при тепловой обработке витамин С разрушается.)

Кресс-салат

Что содержит: кальций, калий, магний, фосфор, витамины А, С, Р, В1 и В2, каротин.

Основное действие: благодаря большому количеству веществ с мощным антиоксидантным действием (глюкозинолатов и каротиноидов) снижает число повреждений ДНК в клетках – именно эти повреждения считают одной из основных причин старения. Регулярное употребление кресс-салата может служить профилактикой онкологических заболеваний (особенно рекомендуется налегать на него курильщикам). Кроме того, он действует как антисептик, ускоряет циркуляцию минеральных веществ в организме, укрепляет сосуды, кости, мышцы и поддерживает здоровье нервной системы в стрессовых ситуациях. Поэтому в разгар особо нервного дня рекомендуем тянуться не за шоколадом, а за порцией салата.

Как есть: добавляйте щедрую горсть в любые салаты и крем-супы (например, в картофельный или шпинатный). Кресс-салат отлично сочетается с рыбой и мясом.

Папайя

Что содержит: фермент папаин, витамины А, С, К, Е и группы В, кальций, калий, магний, фосфор.

Основное действие: дает видимый омолаживающий эффект – улучшает эластичность кожи и предотвращает появление мелких морщинок. Все благодаря колоссальному содержанию нутриентов и ферменту папаину. Последний, помимо прочего, ускоряет расщепление белков (что улучшает их усвояемость) и обладает множеством действительно волшебных свойств – противовоспалительным, антибактериальным, жаропонижающим и желчегонным.

Как есть: лучший вариант – свежая папайя на завтрак (можно сбрызнуть ее соком лимона). Хорошо впишется в салаты: с зеленью, помидорами, авокадо, креветками и орехами. Обратите внимание на вьетнамскую кухню, в ней много горячих блюд с папайей. Наконец, из папайи можно сделать вечернюю маску для лица.

Миндаль

Что содержит: витамин Е, марганец, магний, фитиновую кислоту.

Основное действие: борется с возрастными ухудшениями в работе иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина Е (35% от дневной нормы в 30 граммах орехов), который напрямую связывают с замедлением старения.

Как есть: орехи – идеальный перекус (главное, ограничиться небольшой горстью). Их можно добавлять в кашу, салаты и выпечку. Еще миндаль можно есть в виде пасты или масла и пить миндальное молоко.

Черника и голубика

Что содержат: антоциан, витамины А, С и К, магний, много клетчатки.

Основное действие: оказывают мощнейший антиоксидантный эффект, то есть борются со свободными радикалами, переизбыток которых приводит к преждевременному старению и развитию многих заболеваний. Темные ягоды – настоящий суперфуд: при минимальной калорийности они содержат рекордное количество полезных веществ, среди которых красители антоцианы (они-то и придают ягодам насыщенный синий, фиолетовый или почти черный цвет). Антоциан – главный антиоксидант в составе ягод, и именно с ним связывают их многие полезные свойства.

Как есть: добавьте горсть ягод в утреннюю кашу, мюсли или гранолу. Украшайте ягодами любимую выпечку, смешивайте их с йогуртом и экспериментируйте с ягодными смузи.

Шпинат

Что содержит: лютеин, кверцетин, нитраты, железо, магний, витамины А, С, Е и К.

Основное действие: защищает зрение. В этом ему помогает огромное количество пигмента лютеина (его много во всех темно-зеленых овощах). Шпинат также препятствует внутриклеточному воспалению (благодаря витамину К и кверцетину), укрепляет волосы и ногти (здесь работает витамин А) и заодно работает как антиоксидант.