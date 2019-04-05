Эксклюзив. Александр Рогов: «Глупо следовать советам, которые дает модный глянец»
Колоритный Александр Рогов – самый востребованный стилист, телеведущий и просто селебрити – известен всем современным телезрителям. Передача «Успеть за 24 часа», где Рогов и его команда меняют человека, трансформировав стиль одежды, подкорретировав внешность, смотрятся и используются в качестве великолепных и жизненноважных шпаргалок. Александр позирует для модных журналов, пишет для них и проводит множество потрясающих модных мастер-классов. 14 мая в Таллинне пройдет мастер-класс блестящего стилиста, эксперта по стилю, великолепного импровизатора Александр Рогова! Заряд позитива, ценные советы и, как сегодня принято говорить, волшебный пендель, то сеть мотивационная поддержка обеспечены всем, кто придет на это уникальное мероприятие.
Александр Рогов дал эксклюзивное интервью порталу Limon, отметив, что это его первый визит в Таллинн, которого он ждет с нетерпением!.
Рогов: К сожалению, в Таллинне не был, и очень счастлив, что пояилась возможность приехать к вам с моим мастер-классом, посмотреть на быт и культуру, оценить модников и модниц, поделиться опытом с теми, кто придет послушать мой мастер- класс. С радостью увижу совершенно разных людей на моем мероприятии: тех, кто искренне интересуется модой и считает себя модниками, тех, кто модой начинает интересоваться только сейчас, и тех, кто хочет посмотреть на персонажа из телевизора.
Limon: В чем секрет вашей популярности?
Рогов: Наверное, будет нескромно, если я начну сейчас разглагольствовать о своей популярности. Не думаю об этом. Популярность - это следствие работы, которую я делаю и которую можно увидеть по телевизору, в Интернете, в Instagram. Популярность – давно не цель, хотя изначально мною двигало желание быть популярным и узнаваемым. Сейчас я просто делаю свою любимую работу. Не сказал бы, что популярность - это благо, скорее всего, она в какой-то степени мне мешает и вынуждает жить не совсем так, как я хотел бы.
Limon: Можно ли за малые деньги выглядеть дорого?
Рогов: Конечно, но супредорого вы будете выглядеть, только потратив определенную сумму денег и на свою внешность, и на свою одежду. Я считаю, что жить нужно по средствам. Если у вас нет большого бюджета, то имеющийся тоже можно расходовать грамотно, инвестируя в универсальные базовые и вневременные вещи, не покупая подделки или сиюминтуные яркие всплески, а изначально собрать свою базу из добротных качественных вещей, которые ни один год будут служить вам верой и правдой. Во-вторых, вещи должны быть всегда аккуратными, пуговицы должны быть красивыми, одежда должна хорошо на вас сидеть. И третье: важно то, как вы выглядете в целом. Гигиену, мытье головы и дезодоранты никто не отменял. Если вы наденете самое недорогое платье из масс-маркета и при этом будете выглядеть свежо и классно, легко и воздушно, то ваше платье будет казаться более дорогим. И наоборот, если вы наденете дорогущую вещь из люксового магазина, но при этом забудете помыть голову или от вас, не дай бог, будет неприятно пахнуть, грош цена вашему платью.
Limon: Стоит ли вкладываться в дорогие брендовые вещи?
Рогов: Не назвал бы это вложением. Это модная инвестиция. Если вы являетесь тем человеком, для которого важно выглядеть особым образом, носить новинки из последних коллекций и какие-то диковинные аксессуары, то, конечно, такая фэшн-инвестиция оправдана. Я один из тех, кто инвестирует в свое внешний вид и одежду и с радостью покупает себе дорогие сумки, обувь и аксессуары. Я лично получаю от этого удовольствие. Для себя. Потом уже я думаю, какое впечатление и какой эффект это произведет на окружающих. Но если ваш бюджет ограничен, то сезонные новинки – это последнее, на что надо следует тратиться.
Limon: Нужно ли читать модный глянец и следовать его советам?
Рогов: Модный глянец давно превратился в так называемый реклманый каталог. Для общего развития их можно смотреть, особенно если такой просмотр отвечает вашим стилистическим запросам. Я люблю Vogue французский, итальянский, другие журналы. Но слепо следовать советам, которые пишут там, глупо. Сейчас самое главное в моде – быть собой, искать себя, свой стиль, отличаться от других, переосмысливать и аккуратно интегрировать тренды в свой гардероб. Собственно, обо всех этих нюансах я расскажу на своем мастер-классе в Таллинне.
Limon: Должен ли современный мужчина следить за собой и тщательно подбирать гардероб, то есть быть метросексуалом?
Рогов: Конечно, мужчина не должен быть напомаженным и не должен пользоваться макияжем в том объеме, в каком пользуются им женщины. Хотя есть мужчины, которых макияж делает счастливее, конечно же, они имеют полное право это делать. Почему надо дискриминировать мужчин, которые хотят классно и стильно выглядеть? Это удел каждого человека – решить, каким он хочет быть. Хочет ли он самовыражаться при помощи одежды и быть ярким, не похожим на других, или, наоборот, хочет быть фоновым персонажем, на который не обращают внимания. Это все индивидуально. Я мужчина, которму нравится красиво одеваться и за собой следить. Но я не фанатично этим занимаюсь: на маникюр могу сходить раз в три месяца, на педикюр и того реже. Но я всегда чистенький и аккуратненький. И слежу, как я выгляжу и какое впечатление произвожу.