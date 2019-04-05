Эксклюзив. Александр Рогов: «Глупо следовать советам, которые дает модный глянец»

Рогов: К сожалению, в Таллинне не был, и очень счастлив, что пояилась возможность приехать к вам с моим мастер-классом, посмотреть на быт и культуру, оценить модников и модниц, поделиться опытом с теми, кто придет послушать мой мастер- класс. С радостью увижу совершенно разных людей на моем мероприятии: тех, кто искренне интересуется модой и считает себя модниками, тех, кто модой начинает интересоваться только сейчас, и тех, кто хочет посмотреть на персонажа из телевизора.

Limon: В чем секрет вашей популярности?

Рогов: Наверное, будет нескромно, если я начну сейчас разглагольствовать о своей популярности. Не думаю об этом. Популярность - это следствие работы, которую я делаю и которую можно увидеть по телевизору, в Интернете, в Instagram. Популярность – давно не цель, хотя изначально мною двигало желание быть популярным и узнаваемым. Сейчас я просто делаю свою любимую работу. Не сказал бы, что популярность - это благо, скорее всего, она в какой-то степени мне мешает и вынуждает жить не совсем так, как я хотел бы.

Limon: Можно ли за малые деньги выглядеть дорого?

Рогов: Конечно, но супредорого вы будете выглядеть, только потратив определенную сумму денег и на свою внешность, и на свою одежду. Я считаю, что жить нужно по средствам. Если у вас нет большого бюджета, то имеющийся тоже можно расходовать грамотно, инвестируя в универсальные базовые и вневременные вещи, не покупая подделки или сиюминтуные яркие всплески, а изначально собрать свою базу из добротных качественных вещей, которые ни один год будут служить вам верой и правдой. Во-вторых, вещи должны быть всегда аккуратными, пуговицы должны быть красивыми, одежда должна хорошо на вас сидеть. И третье: важно то, как вы выглядете в целом. Гигиену, мытье головы и дезодоранты никто не отменял. Если вы наденете самое недорогое платье из масс-маркета и при этом будете выглядеть свежо и классно, легко и воздушно, то ваше платье будет казаться более дорогим. И наоборот, если вы наденете дорогущую вещь из люксового магазина, но при этом забудете помыть голову или от вас, не дай бог, будет неприятно пахнуть, грош цена вашему платью.

Limon: Стоит ли вкладываться в дорогие брендовые вещи?