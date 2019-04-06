Как обезвредить соперницу, зная ее знак Зодиака

Любовь способна приносить не только радостные чувства, но и глубокие разочарования. И все из-за того, что отношения двух влюбленных могут зайти в тупик, выход из которого очень трудно найти. Причиной всему могут стать измены со стороны избранника. И если одни женщины могут делать вид, что ничего не происходит, то другие — продумывают план мести и ведут отчаянную борьбу против соперницы. Что делать, если мужчина завел любовницу? Как ее можно обезвредить? Астрология предлагают методы борьбы с любовницей. Но для этого нужно знать ее знак Зодиака, пишет Cluber.com.
Овен
От женщины этого знака не так-то просто избавиться. Она отличается от других представительниц непревзойденной находчивостью и остроумием. А чтобы мужчина надежно попался в ее сети, она их грамотно расставляет. Угрозы для нее не имеют значения, она их просто игнорирует. А законная жена не является для нее преградой, если она надумала увести чужого мужа. Поэтому супруге не нужно действовать сгоряча. Муж должен увидеть лучшие стороны своей супруги и понять, что та гораздо тактичней любовницы . Скандалы и истерики только накалят обстановку, но благоприятного результата не принесут.
Телец
Если эта представительница вступает в борьбу, это говорит о том, что она по-настоящему влюблена. А короткие романы и ничего не значащие обещания — это не для нее. Ее цель — отбить у законной супруги мужа и занять ее место. А если мужчина выбрал женщину этого знака, значит в его жизни не хватает нежности и заботы. Вернуть мужа в семью можно только внимательным отношением к нему, лаской и заботой. А совместные поездки или путешествия только укрепят брак.
Близнецы
Выйти на тропу войны с женщиной этого знака можно, но только заручившись поддержкой ее близких людей. Поэтому о ее родственных узах нужно узнать, как можно больше. Это говорит о том, что женщины знака постоянно прислушиваются к мнению родных людей или проверенных друзей. В сердечных делах им нужен совет и одобрение близких. Поэтому законной супруге нужно любыми способами к ней втереться в доверие. А там можно давать полезные советы, выгодные для себя самой.
Рак
Важную роль для обманутой женщины сыграет спровоцированная конфликтная ситуация на публике. Но это не значит, что нужно устраивать скандал при большом количестве народа. Достаточно прийти к любовнице на работу, чтобы напомнить о ее статусе. И обязательно, чтобы при этом действии были зрители. А вот доходить до унижений и оскорблений не стоит. Такая тактика не сыграет на руку обманутой жене.
Лев
Эту соперницу тяжело устранить, но вполне можно. Достаточно показать законной супруге, насколько ей безразличен собственный муж. И дать понять, что она ничего ценного не потеряла, а только приобрела желанную свободу. И такое пренебрежительное отношение к возлюбленному, обязательно ее заденет. Ведь гордая львица ценит лишь тот эффект, который она производит на окружающих. А если любовница не увидит страданий в глазах брошенной жены, то она сама сделает шаг назад и бросит своего избранника.
Дева
Что нужно сделать существенного законной супруге, так это свести к минимуму контакт своего мужа с любовницей. На этот весь процесс потребуется много сил, ведь круглосуточно держать под контролем мужа не каждая сможет. И если есть возможность на время сменить обстановку, то это нужно сделать незамедлительно. Отношения на расстоянии между изменником и любовницей под знаком Девы не смогут существовать длительное время. И подобное действие только поможет остудить пыл страсти между ними.
Весы
Ничего не может быть страшнее для Весов, чем унижение. И чтобы обезвредить любовницу, супруге неверного мужа нужно нанести ей удар по самолюбию. Что на соперницу подействует как отрезвляющий душ, так это переписка между влюбленными, которая станет достоянием общественности. Все это можно выложить в интернет в свободный доступ и приправить пикантными фото, если таковые имеются. А супруге при этом нужно держать свои эмоции под контролем.
Скорпион
Эта соперница считается очень сильной, поэтому борьба с ней предстоит трудная. И чтобы отвернуть своего мужа от любовницы, лучше начать заниматься собой. Разительные перемены во внешности своей жены неверный мужчина обязательно увидит, и в нем проснется не только любопытство, но и ревность. Возможно тогда супруг сам самоустраниться от своей любовницы.
Стрелец
Для представительницы этого знака гораздо важнее всего ничего не значащие отношения. Они не терпят обязательств, и при первой возможности их перекладывают на плечи любому, кто находится возле них. Любовнице нужно дать понять, что отныне все обязанности за мужа лежат на ней. Она не потерпит того, что от нее будут много требовать, ущемлять ее личную жизнь и посягать на собственную территорию. В скором времени она захочет сама прервать такие отношения, спасая свою свободу.
Козерог
Представительницы этого знака Зодиака соглашаются быть любовницей только в том случае, если им это выгодно. На чувства они меньше всего обращают внимания, больше их интересует материальный достаток. Чтобы устранить соперницу, нужно ей перекрыть доступ к средствам мужа. И это можно сделать только при постоянном контролировании расходов своего супруга. Не получая от мужчины материальной поддержки, соперница сама прервет отношения.
Водолей
Эта женщина сделает все возможное, чтобы стать полноправной хозяйкой в жизни своего мужчины. И чтобы устранить любовницу, нужно дать ей понять, что этот мужчина никогда не разрушит счастье своей семьи. А появление в жизни любовницы — всего каприз или мелкая прихоть. Супруге важно подчеркнуть свой законный статус и то, какое он имеет значение. И если любовница не станет единственной госпожой для своего мужчины, то на роль второго плана она не согласится.
Рыбы
Для женщины этого знака очень важно, что о ней говорят и думают окружающие. И чтобы не потерять свой авторитет, эти представительницы будут тщательно скрывать свои связи на стороне. Для того чтобы разрушить о ней мнение окружающих, достаточно публично унизить. И чем больше людей узнает о ее статусе любовницы, тем сильнее на нее произведет впечатление это действие. Подобного пренебрежительного отношения она к себе не потерпит, поэтому первая разорвет порочный круг.