Как обезвредить соперницу, зная ее знак Зодиака

Овен

От женщины этого знака не так-то просто избавиться. Она отличается от других представительниц непревзойденной находчивостью и остроумием. А чтобы мужчина надежно попался в ее сети, она их грамотно расставляет. Угрозы для нее не имеют значения, она их просто игнорирует. А законная жена не является для нее преградой, если она надумала увести чужого мужа. Поэтому супруге не нужно действовать сгоряча. Муж должен увидеть лучшие стороны своей супруги и понять, что та гораздо тактичней любовницы . Скандалы и истерики только накалят обстановку, но благоприятного результата не принесут.

Телец

Если эта представительница вступает в борьбу, это говорит о том, что она по-настоящему влюблена. А короткие романы и ничего не значащие обещания — это не для нее. Ее цель — отбить у законной супруги мужа и занять ее место. А если мужчина выбрал женщину этого знака, значит в его жизни не хватает нежности и заботы. Вернуть мужа в семью можно только внимательным отношением к нему, лаской и заботой. А совместные поездки или путешествия только укрепят брак.

Близнецы

Выйти на тропу войны с женщиной этого знака можно, но только заручившись поддержкой ее близких людей. Поэтому о ее родственных узах нужно узнать, как можно больше. Это говорит о том, что женщины знака постоянно прислушиваются к мнению родных людей или проверенных друзей. В сердечных делах им нужен совет и одобрение близких. Поэтому законной супруге нужно любыми способами к ней втереться в доверие. А там можно давать полезные советы, выгодные для себя самой.

Рак

Важную роль для обманутой женщины сыграет спровоцированная конфликтная ситуация на публике. Но это не значит, что нужно устраивать скандал при большом количестве народа. Достаточно прийти к любовнице на работу, чтобы напомнить о ее статусе. И обязательно, чтобы при этом действии были зрители. А вот доходить до унижений и оскорблений не стоит. Такая тактика не сыграет на руку обманутой жене.

Лев

Эту соперницу тяжело устранить, но вполне можно. Достаточно показать законной супруге, насколько ей безразличен собственный муж. И дать понять, что она ничего ценного не потеряла, а только приобрела желанную свободу. И такое пренебрежительное отношение к возлюбленному, обязательно ее заденет. Ведь гордая львица ценит лишь тот эффект, который она производит на окружающих. А если любовница не увидит страданий в глазах брошенной жены, то она сама сделает шаг назад и бросит своего избранника.

Дева