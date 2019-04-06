ТОП-10 главных ошибок в оформлении бровей

Несмотря на то, что мы вроде бы и понимаем что модно, а что уже давно в прошлом веке, все равно совершаем ошибки в оформлении бровей, пишет Ivona.

Мы собрали самые распространенные ошибки в оформлении бровей, которые стоит учесть каждой девушке.

Ошибка №1 - Зеркало с многократным увеличением

Сдержанность - это ключевое слово при оформлении бровей. Визажисты в один голос советуют поверять каждый этап процесса в обычном зеркале, чтобы не сделать брови слишком тонкими с приветом из 2017 года.

Ошибка №2 - Собираетесь сделать микроблейдинг

Вам стоит знать, что микроблейдинг перманентен, так что, если мастер вдруг ошибется с формой бровей, вы уже не сможете это исправить. И еще есть риск того, что первоначальный темный оттенок штрихов со временем может выцвести и превратиться в пурпурно-голубой или розовый.

Ошибка №3 - Сильно обрезаете волоски

​Когда вы укорачиваете волоски слишком коротко и неровно, брови могут выглядеть более тонкими, наклоненными книзу и грубыми. Чтобы избежать этого, прежде всего расчешите брови щеточкой и очень аккуратно обрежьте лишь самые кончики бровей, чтобы брови оставались пушистыми.

Ошибка №4 - Выщипываете брови наугад

Прежде чем выщипывать брови, определите их форму, ведь пара неправильно выщипанных волосков может испортить форму бровей. После этого выщипайте волоски, которые выходят за обозначенные границы. Это поможет вам не сделать ошибок во время выщипывания бровей.

Ошибка №5 - Наносите гель прямо из тюбика

На кисти может оказаться слишком много средства, так что рекомендуем сначала промакнуть ее бумажной салфеткой.

Ошибка №6 - Оставляете средства для лица на бровях

Всегда тщательно очищайте брови ,ведь когда на бровях остаются какие-либо средства, это блокирует волосяные фолликулы, что может привести к выпадению бровей и не давать им отрастать.

Ошибка №7 - Наносите хайлайтер под бровь

Нанесение хайлайтера на область под бровью обеспечивает заметный лифтинг-эффект, но это не всегда выглядит естественно. Просто нужно использовать совсем немного продукта.

Ошибка №8 - Избегаете растушевки

Тени для бровей нуждаются в обязательной и довольно тщательной растушевке.

Ошибка №9 - Используете только один оттенок в палитре

​Большинство теней или кремовых гелей для бровей в палетках содержат как минимум два оттенка - и это не просто так. Сначала заполнять брови нужно более светлым оттенком, после чего добавлять к нему несколько более темных акцентов.

​Ошибка №10 - Наносите воск в качестве базы