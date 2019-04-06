Сб, 6.04.2019
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  • 48-летняя Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой и стала не похожей на себя

48-летняя Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой и стала не похожей на себя

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Анастасия Заворотнюк

ФОТО: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя Анастасия Заворотнюк опубликовала в инстаграме ряд снимков, которые смутили ее подписчиков: некоторые решили, что актриса потеряла свою индивидуальность и стала не похожей на себя, пишет Lady.mail.

Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом:

«Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка — маска Барби. Ну не надо так, ну зачем», «Красота изменилась. Другой стала».

Анастасия Заворотнюк в 2006году

ФОТО: SCANPIX

Анастасия в 2008 году

Некоторые посчитали, что из-за пластики Заворотнюк стала копией Веры Алентовой.

Вера Алентова

ФОТО: SCANPIX

«Вообще не вы! Еще и губы «уплыли», как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Реально на второй фотке похожи на Алентову», — критикуют Анастасию фолловеры.

А другим показалось, что из-за манипуляций со внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.

Оксана Федорова.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

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