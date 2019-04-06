48-летняя Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой и стала не похожей на себя

48-летняя Анастасия Заворотнюк опубликовала в инстаграме ряд снимков, которые смутили ее подписчиков: некоторые решили, что актриса потеряла свою индивидуальность и стала не похожей на себя, пишет Lady.mail.
Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом:
«Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка — маска Барби. Ну не надо так, ну зачем», «Красота изменилась. Другой стала».
Анастасия в 2008 году
Некоторые посчитали, что из-за пластики Заворотнюк стала копией Веры Алентовой.
«Вообще не вы! Еще и губы «уплыли», как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Реально на второй фотке похожи на Алентову», — критикуют Анастасию фолловеры.
А другим показалось, что из-за манипуляций со внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.