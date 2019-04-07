Давай, до свидания! Четыре признака того, что ваша сумка давно вышла из моды

Сумка – это тот предмет, без которого ни одна женщина не выйдет из дома. Ее даже аксессуаром назвать сложно, потому что она не только украшает или улучшает внешний вид. Это многофункциональный предмет, который содержит в себе все необходимые вещи: расческу, губную помаду, зеркальце, кошелек, телефон и даже пару запасных чулок! Поэтому важно совместить в сумке все составляющие: внешний вид и пользу. Но не будем забывать и про моду, потому что необходимость идти с устаревшей моделью по улице может доставить вам еще и моральные страдания, пишет Fabiosa.
Модные тенденции
Итак, что предлагает нам мода в новом осеннем сезоне? Полное разнообразие: от мини до макси!
- Круглая форма
Такие модели имеют совершенные формы и хорошо смотрятся как в сдержанном монохроме, так и в ярких принтах.
- Oversize
Вместительные сумки не кажутся огромными благодаря используемым благородным фактурам и формам. Их по достоинству оценят и бизнесвумен, и студентки.
- «Крошка моя»
Противоположный вариант - крохотные сумочки, которые идеально подойдут для встреч с друзьями, посиделок в кафе и веселых вечеринок в баре. Так и создается стильный образ!
- Два в одном
Если ваш стиль варьируется от романтического до спортивного, то отличным вариантом станет сумка-рюкзачок. Этот полет дизайнерской мысли сумел соединить в себе стильность и универсальность.
Немодные тенденции
От чего же стоит отказаться, чтобы не прослыть барышней без вкуса? Давайте проверим свои гардеробные. Итак, выходят из моды следующие модели.
- С шипами и клепками
Рок, конечно, живее всех живых, но для сумки уже не актуально, и про брутальные аксессуары можно забыть.
- С принтами
Принт принту рознь, поэтому обратим внимание на то, что у вас пропечатано на сумочке. "Жуткие розочки" лучше отставить пока. Достанете, когда мода вернется.
- «Под фирму»
Лучше не использовать подделки, претендующие подчеркнуть статусность владелицы, но при этом изготовленные где-то на другом конце Шанхая.
- «Как у всех»
Как только модель стала суперпопулярной и каждая вторая женщина на улице идет с такой сумочкой, то самое время отдать ее дочке для игры в куклы.
Вы успели проверить свой гардероб вместе с нами? Можете еще раз перечитать и навести порядок в своем царстве сумок. Желаем удачи!