Давай, до свидания! Четыре признака того, что ваша сумка давно вышла из моды

Модные тенденции

Итак, что предлагает нам мода в новом осеннем сезоне? Полное разнообразие: от мини до макси!

Круглая форма

Такие модели имеют совершенные формы и хорошо смотрятся как в сдержанном монохроме, так и в ярких принтах.

Oversize

Вместительные сумки не кажутся огромными благодаря используемым благородным фактурам и формам. Их по достоинству оценят и бизнесвумен, и студентки.

«Крошка моя»

Противоположный вариант - крохотные сумочки, которые идеально подойдут для встреч с друзьями, посиделок в кафе и веселых вечеринок в баре. Так и создается стильный образ!

Два в одном​

Если ваш стиль варьируется от романтического до спортивного, то отличным вариантом станет сумка-рюкзачок. Этот полет дизайнерской мысли сумел соединить в себе стильность и универсальность.

Немодные тенденции

От чего же стоит отказаться, чтобы не прослыть барышней без вкуса? Давайте проверим свои гардеробные. Итак, выходят из моды следующие модели.

С шипами и клепками

Рок, конечно, живее всех живых, но для сумки уже не актуально, и про брутальные аксессуары можно забыть.

С принтами

Принт принту рознь, поэтому обратим внимание на то, что у вас пропечатано на сумочке. "Жуткие розочки" лучше отставить пока. Достанете, когда мода вернется.

«Под фирму»

Лучше не использовать подделки, претендующие подчеркнуть статусность владелицы, но при этом изготовленные где-то на другом конце Шанхая.

«Как у всех»

Как только модель стала суперпопулярной и каждая вторая женщина на улице идет с такой сумочкой, то самое время отдать ее дочке для игры в куклы.