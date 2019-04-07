Вс, 7.04.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Простой рецепт приготовления сырного крем-супа с сосисками

Простой рецепт приготовления сырного крем-супа с сосисками

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сырный суп с сосисками

ФОТО: Instagram

Суп с сосисками - простое решение, когда необходимо приготовить быстрый вариант первого блюда. Несмотря на простоту, рецептов приготовления супа с сосисками насчитывается около трех десятков. Мы советуем приготовить пикантный крем-суп с сосисками и плавленными сырками, пишет Ivona. Кроме этих двух ингредиентов в суп также добавляют картофель и морковь, а вот традиционной луковой зажарки в рецепте не предусмотрено. Время приготовления супа - 30-40 минут. 

Ингредиенты: 

  • Вода 1,5 л
  • Картофель 3 шт
  • Морковь 1 шт
  • Плавленный сырок 3 шт
  • Паприка 1 ч. л
  • Сушеная петрушка 2 ч. л
  • Сосиски 300 г
  • Лавровый лист 1 шт
  • Соль, перец черный молотый, зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть на терке морковь, обжарить на сковороде в растительном масле до мягкости.
  2. Закипятить воду, положить нарезанный кубиками картофель, лавровый лист. Варить 5 минут.
  3. Нарезать  слайсами плавленый сыр, добавить к картофелю. Постоянно помешивать, пока сыр полностью не растворится.
  4. Добавить морковь, перемешать. Варить до готовности картофеля.
  5. Снять с огня пюрировать, добавить специи.
  6. Вернуть суп на огонь, довести до кипения.
  7. Нарезать сосиски тонкими кружочками, обжарить в небольшом количестве подсолнечного масла на большой сковороде.
  8. Добавить сосиски в суп, накрыть крышкой, снять с огня. Дать настояться.
  9. Подавать с мелко рубленой зеленью и сухариками.

Приятного аппетита!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ