Простой рецепт приготовления сырного крем-супа с сосисками

Суп с сосисками - простое решение, когда необходимо приготовить быстрый вариант первого блюда. Несмотря на простоту, рецептов приготовления супа с сосисками насчитывается около трех десятков. Мы советуем приготовить пикантный крем-суп с сосисками и плавленными сырками, пишет Ivona. Кроме этих двух ингредиентов в суп также добавляют картофель и морковь, а вот традиционной луковой зажарки в рецепте не предусмотрено. Время приготовления супа - 30-40 минут.
Ингредиенты:
- Вода 1,5 л
- Картофель 3 шт
- Морковь 1 шт
- Плавленный сырок 3 шт
- Паприка 1 ч. л
- Сушеная петрушка 2 ч. л
- Сосиски 300 г
- Лавровый лист 1 шт
- Соль, перец черный молотый, зелень по вкусу
Приготовление:
- Натереть на терке морковь, обжарить на сковороде в растительном масле до мягкости.
- Закипятить воду, положить нарезанный кубиками картофель, лавровый лист. Варить 5 минут.
- Нарезать слайсами плавленый сыр, добавить к картофелю. Постоянно помешивать, пока сыр полностью не растворится.
- Добавить морковь, перемешать. Варить до готовности картофеля.
- Снять с огня пюрировать, добавить специи.
- Вернуть суп на огонь, довести до кипения.
- Нарезать сосиски тонкими кружочками, обжарить в небольшом количестве подсолнечного масла на большой сковороде.
- Добавить сосиски в суп, накрыть крышкой, снять с огня. Дать настояться.
- Подавать с мелко рубленой зеленью и сухариками.
Приятного аппетита!