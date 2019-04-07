Простой рецепт приготовления сырного крем-супа с сосисками

Суп с сосисками - простое решение, когда необходимо приготовить быстрый вариант первого блюда. Несмотря на простоту, рецептов приготовления супа с сосисками насчитывается около трех десятков. Мы советуем приготовить пикантный крем-суп с сосисками и плавленными сырками, пишет Ivona. Кроме этих двух ингредиентов в суп также добавляют картофель и морковь, а вот традиционной луковой зажарки в рецепте не предусмотрено. Время приготовления супа - 30-40 минут.