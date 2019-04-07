Разлучницы: шесть звездных красоток, которые увели чужих мужей

Паулина Андреева

Кого увела: режиссера Федора Бондарчука

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Скандал в семье Федора Бондарчука, который тихо-мирно жил 25 лет в браке с женой Светланой и растил двоих детей, грянул в 2015 году. Бондарчук объявил о расставании с супругой и продемонстрировал свою новую пассию. Ею стала актриса Паулина Андреева, которая почти на 20 лет моложе режиссера, пишет Lady.mail. Федор увидел ее на спектакле в МХТ им. Чехова, затем позвал к себе на передачу «Кино в деталях» и сразу же влюбился в нее.

«Я впервые увидел ее на «Номере 13D» (спектакль в МХТ им. Чехова). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау!» — так сегодня рассказывает Бондарчук о молодой возлюбленной.

К слову, встреча с Паулиной изменила Федора не только внутренне, но и внешне. Он стал выглядеть намного лучше.

Елизавета Боярская

Кого увела: актера Максима Матвеева

Елизавета Боярская ФОТО: Instagram

Муж актрисы Елизаветы Боярской — актер Максим Матвеев, известный по своей роли в фильме «Стиляги». На момент знакомства с Боярской в 2010 году Матвеев был женат на другой актрисе — Яне Сексте. Вскоре после этого Максим дал эпохальное интервью изданию «Комсомольская правда».

Вот цитата из него:

«Мы дозвонились Максиму. – Правда, что у вас роман с Лизой Боярской? – Я не буду это комментировать. — Так, может, вы хотите это опровергнуть? —Мне нечего опровергать. — Яна надеется сохранить с вами семью. А вы? — Нет (и положил трубку)».

В 2010 году Боярская и Матвеев поженились. В 2012 году у них родился сын Андрей. Эту семью называют одной из самых крепких в актерской среде.

Кристина Асмус

Кого увела: юмориста Гарика Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус ФОТО: http://vk.com/asmus__kristina

«Причина нашего развода — Кристина!» — говорила в интервью в 2013 году Юлия Лещенко, бывшая жена резидента «Comedy Club» Гарика Харламов

Харламов и Асмус познакомились на одном из телепроектов. Мужчина был настолько очарован актрисой, что ушел от жены, с которой прожил около семи лет.

Для Юлии Лещенко это стало полной неожиданностью:

«Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно и мы снова сойдемся, я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала. А тут узнала из прессы, что он ее уже с мамой познакомил! Это что же получается? Они уже семьями дружат?»

Харламов и Асмус сыграли свадьбу в 2013 году. В 2014-м у них родилась дочка Настя.

Вера Брежнева

Кого увела: продюсера Константина Меладзе

Константин Меладзе и Вера Брежнева ФОТО: Скриншот с Instagram