Разлучницы: шесть звездных красоток, которые увели чужих мужей

Красота — страшная сила: эти звезды пустили ее в бой, чтобы отбить чужих мужчин. Рассказываем о знаменитых разлучницах.
Паулина Андреева
Кого увела: режиссера Федора Бондарчука
Скандал в семье Федора Бондарчука, который тихо-мирно жил 25 лет в браке с женой Светланой и растил двоих детей, грянул в 2015 году. Бондарчук объявил о расставании с супругой и продемонстрировал свою новую пассию. Ею стала актриса Паулина Андреева, которая почти на 20 лет моложе режиссера, пишет Lady.mail. Федор увидел ее на спектакле в МХТ им. Чехова, затем позвал к себе на передачу «Кино в деталях» и сразу же влюбился в нее.
«Я впервые увидел ее на «Номере 13D» (спектакль в МХТ им. Чехова). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау!» — так сегодня рассказывает Бондарчук о молодой возлюбленной.
К слову, встреча с Паулиной изменила Федора не только внутренне, но и внешне. Он стал выглядеть намного лучше.
Елизавета Боярская
Кого увела: актера Максима Матвеева
Муж актрисы Елизаветы Боярской — актер Максим Матвеев, известный по своей роли в фильме «Стиляги». На момент знакомства с Боярской в 2010 году Матвеев был женат на другой актрисе — Яне Сексте. Вскоре после этого Максим дал эпохальное интервью изданию «Комсомольская правда».
Вот цитата из него:
«Мы дозвонились Максиму. – Правда, что у вас роман с Лизой Боярской? – Я не буду это комментировать. — Так, может, вы хотите это опровергнуть? —Мне нечего опровергать. — Яна надеется сохранить с вами семью. А вы? — Нет (и положил трубку)».
В 2010 году Боярская и Матвеев поженились. В 2012 году у них родился сын Андрей. Эту семью называют одной из самых крепких в актерской среде.
Кристина Асмус
Кого увела: юмориста Гарика Харламова
«Причина нашего развода — Кристина!» — говорила в интервью в 2013 году Юлия Лещенко, бывшая жена резидента «Comedy Club» Гарика Харламов
Харламов и Асмус познакомились на одном из телепроектов. Мужчина был настолько очарован актрисой, что ушел от жены, с которой прожил около семи лет.
Для Юлии Лещенко это стало полной неожиданностью:
«Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно и мы снова сойдемся, я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала. А тут узнала из прессы, что он ее уже с мамой познакомил! Это что же получается? Они уже семьями дружат?»
Харламов и Асмус сыграли свадьбу в 2013 году. В 2014-м у них родилась дочка Настя.
Вера Брежнева
Кого увела: продюсера Константина Меладзе
Вера Брежнева выходила замуж трижды. От первых двух браков у звезды растут две дочери Сара и Соня. Последним избранником певицы стал продюсер Константин Меладзе, старший брат Валерия Меладзе. О романе между ним и певицей заговорили еще в 2003 году, когда Брежнева выступала в составе группы «ВИА Гра».
Меладзе к тому моменту уже девять лет жил в браке с Яной Сумм, которая родила ему двоих детей. Когда продюсер ушел из семьи, Яна была беременна третьим ребенком.
«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить», — рассказала позже Яна в интервью.
Меладзе и Брежнева провели тайную церемонию бракосочетания в Италии в 2015 году.
Альбина Джанабаева
Кого увела: певца и продюсера Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева, певица и участница «ВИА Гры», увела из семьи певца и продюсера Валерия Меладзе. До Альбины тот 18 лет жил в браке с женой Ириной и растил троих детей.
Свой новый роман Меладзе тщательно скрывал от общественности. В 2009 году певец окончательно решился рассказать правду о своей связи с Альбиной. Выяснилось, что он отец 5-летнего Константина, сына Джанабаевой. При этом певец подчеркнул, что из-за новой любви он не перестал общаться с детьми от прошлого брака.
«Я общаюсь со всеми детьми прекрасно. Но так получилось, в связи с тем, что произошло, в моей жизни возникло очень много проблем. Трудно решаемых, которые, возможно, не решатся никогда, а может быть, решатся, но очень не скоро», — сказал певец.
Меладзе и Джанабаева тайно расписались в 2014 году. Тогда же у пары родился второй сын Лука.
Юлия Снигирь
Кого увела: актера и многодетного отца Евгения Цыганова
Актер Евгений Цыганов много лет жил в браке с актрисой Ириной Леоновой. Пара воспитывала шестерых детей. Ирина была беременна седьмым ребенком, когда актер ушел из семьи. Причиной ухода стал роман с актрисой Юлией Снигирь.
От пользователей интернета Цыганова и Снигирь выслушали много критики в свой адрес. Сейчас они живут замкнуто и редко появляются вместе на публике. В 2016 году Юлия родила сына Федора. Он стал восьмым ребенком 40-летнего актера.