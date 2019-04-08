ТОП-10 вещей на весну с Aliexpress

Кардиган с вышивкой

В таком кардигане можно и на вечеринку, и на прогулку. Он подходит как под платья и юбки, так и под брюки любой длины.

Отзыв покупателя:

Качественная вещь, рекомендую!

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Рубашка с коротким рукавом

Незаменимая база на лето, которая подходит под все. Рубашка представлена в нескольких цветах.

Отзыв покупателя:

Цвет как на фото, приятна як телу, хоть и синтетика

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Блузка с цветочным принтом

Та самая вещь, которая не требует никаких дополнительных аксессуаров благодаря своему цвету. Блузка отлично подойдет к светлым джинсам и классическим брюкам.

Отзыв покупателя:

Идеально села, смотрится дорого, лучше, чем я ожидала

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Хлопковое приталенное платье миди

Такое платье полюбит любая девушка — его комфортно носить даже в жару, оно подчеркивает фигуру и годится почти для любых случаев, в том числе и для свиданий.

Отзыв покупателя:

Точь-в-точь как на картинке, очень круто!

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Короткое платье с вышивкой

Такое платье носят Кайя Гербер и Кайли Дженнер. Его можно надеть с изящынми босоножками на шпильке, кроссовками в тон или даже с грубыми ботинками.

Отзыв покупателя:

Материал мягкий, смотрится как на Кайе!

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Укорченная футболка с логотипом IKEA

От логомании никуда не деться — вспомни хотя бы последнюю коллекцию Fendi, созданную вместе c итальянским брендом спортивной одежды Fila! Футболка фирменного цвета Ikea уж точно обратит на себя внимание и вызовет много вопросом. Один из них знаем наверняка: «Где купила?»

Отзыв покупателя:

Ткань хорошо тянется, цвет насыщенный, как на картинке

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Водолазка в полоску

Нечто среднее между водолазкой и тельняшкой. Такая вещь станет настоящим спасением в прохладный майский день.

Отзыв покупателя:

После стирки не полиняла, очень приятная вещь

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Белое кружевное платье

Идеальное платье для свиданий и летних вечеринок. Во-первых, белый цвет самый нарядный. Во-вторых, короткие платья всегда добавляют девушке очков.

Отзыв покупателя:

Сидит очень круто, редкая вещь

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Рубашка с анималистичным принтом

Атласная рубашка с животным принтом — настоящая находка. Она выглядит очень дорого и подойдет как под строгую юбку-карандаш, так и под любые брюки.

Отзыв покупателя:

Идеальная! И рисунки очень красивые

ФОТО: Скриншот с сайта aliexpress.com

Свитер с узлом на спине

Еще одна вещь на прохладный май, которая не требует никакой верхней одежды. Комфортный свитер, который подходит под все. Носи его с соломенной шляпой.

Отзыв покупателя:

Рукава оказались короче, чем на фото, но в целом сидит красиво