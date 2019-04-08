ТОП-10 вещей на весну с Aliexpress

Свежую подборку новинок с Aliexpress, которые пригодятся тебе в этом сезоне, предлагает Lady.mail.ru.
Кардиган с вышивкой
В таком кардигане можно и на вечеринку, и на прогулку. Он подходит как под платья и юбки, так и под брюки любой длины.
Отзыв покупателя:
Качественная вещь, рекомендую!
Рубашка с коротким рукавом
Незаменимая база на лето, которая подходит под все. Рубашка представлена в нескольких цветах.
Отзыв покупателя:
Цвет как на фото, приятна як телу, хоть и синтетика
Блузка с цветочным принтом
Та самая вещь, которая не требует никаких дополнительных аксессуаров благодаря своему цвету. Блузка отлично подойдет к светлым джинсам и классическим брюкам.
Отзыв покупателя:
Идеально села, смотрится дорого, лучше, чем я ожидала
Хлопковое приталенное платье миди
Такое платье полюбит любая девушка — его комфортно носить даже в жару, оно подчеркивает фигуру и годится почти для любых случаев, в том числе и для свиданий.
Отзыв покупателя:
Точь-в-точь как на картинке, очень круто!
Короткое платье с вышивкой
Такое платье носят Кайя Гербер и Кайли Дженнер. Его можно надеть с изящынми босоножками на шпильке, кроссовками в тон или даже с грубыми ботинками.
Отзыв покупателя:
Материал мягкий, смотрится как на Кайе!
Укорченная футболка с логотипом IKEA
От логомании никуда не деться — вспомни хотя бы последнюю коллекцию Fendi, созданную вместе c итальянским брендом спортивной одежды Fila! Футболка фирменного цвета Ikea уж точно обратит на себя внимание и вызовет много вопросом. Один из них знаем наверняка: «Где купила?»
Отзыв покупателя:
Ткань хорошо тянется, цвет насыщенный, как на картинке
Водолазка в полоску
Нечто среднее между водолазкой и тельняшкой. Такая вещь станет настоящим спасением в прохладный майский день.
Отзыв покупателя:
После стирки не полиняла, очень приятная вещь
Белое кружевное платье
Идеальное платье для свиданий и летних вечеринок. Во-первых, белый цвет самый нарядный. Во-вторых, короткие платья всегда добавляют девушке очков.
Отзыв покупателя:
Сидит очень круто, редкая вещь
Рубашка с анималистичным принтом
Атласная рубашка с животным принтом — настоящая находка. Она выглядит очень дорого и подойдет как под строгую юбку-карандаш, так и под любые брюки.
Отзыв покупателя:
Идеальная! И рисунки очень красивые
Свитер с узлом на спине
Еще одна вещь на прохладный май, которая не требует никакой верхней одежды. Комфортный свитер, который подходит под все. Носи его с соломенной шляпой.
Отзыв покупателя:
Рукава оказались короче, чем на фото, но в целом сидит красиво