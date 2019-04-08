Как правильно мыть кудрявые волосы

Наноси шампунь только на корни

Обладательницам кудряшек нужны средства для увлажнения или для сухих волос – такой тип по природе склонен к сухости, так что влага в любом случае не помешает. В составе могут быть масло ши, кокос, прополис, маточное молочко, а вот от силиконов лучше (по возможности) отказаться. Наноси шампунь исключительно на корни. Логика тут простая: активные очищающие элементы, удаляющие загрязнения с кожи головы (там их скапливается больше всего), способны пересушить кончики.

Делай массаж

Во время мытья очень важно делать массаж, используя собственные пальцы – это стимулирует кровообращение, способствуя росту волос и полностью удаляет загрязнения с кожи. А вот чего делать ни в коем случае не надо – мылить все волосы, еще и закидывая кончики на верх головы (пусть подобный прием и часто показывают в фильмах и рекламе). Это делает локоны более ломкими и запутанными.

Не забывай про кондиционер

Раздели волосы на несколько частей и нанеси кондиционер на кончики, опять же используй свои руки, а не раческу. Если тебе кажется, что после мытья твои локоны быстро становятся жирными, то начни использовать кондиционер без силикинов – часто именно они виноваты в том, что волосы слишком скоро пачкаются.

Бери полотенце из микрофибры

От махрового полотенца (при всей любви) надо бы отказаться – оно впитывает слишком большой процент влаги из волос (напомним, кудрявые волосы и так едва удерживают воду). В этом месте в этом тексте важно напомнить, о какой влаге мы говорим. Конечно, после мытья волосы становятся мокрыми и их нужно просушить (естественным путем или с помощью фена – уже решать тебе), но вода должна оставаться внутри стержня волоса, чтобы локоны блестели и не сильно пушились. Пересушивая волосы (тем же феном, полотенцем и прочими преступлениями), мы забираем именно ту «внутреннюю» влагу.

«После душа просуши локоны полотенцем из микрофибры, мягкой старой футболкой или же на шелковой тканью. Они не заберут у волос необходимые элементы», - Айсель Мовлаева(@aysel_curly), специалист по работе с кудрявыми и вьющимися волосами

Суши волосы теплым воздухом