Рецепт дня: куриные оладушки с овощами

Ингредиенты: 250 г куриного филе, 70 г замороженного горошка , 70 г замороженной брокколи, 1 луковица, 4 пера зеленого лука, 1/2 лимона, 1–2 яйца, 2 ст. л. крахмала, соль и перец (по вкусу), растительное масло для жарки.

Приготоление:

1. Куриное филе промойте, нарежьте на небольшие кусочки и измельчите при помощи блендера.

2. В отдельной миске смешайте фарш, горошек и нарезанные на маленькие кусочки соцветия брокколи.

3. Лук (зеленый и репчатый) измельчите и добавьте к фаршу. На мелкой терке натрите цедру лимона и выдавите сок в фарш.

4. Добавьте яйцо и вымесите фарш (если необходимо - добавьте еще одно), всыпьте крахмал, соль и перец.

5. Разогрейте растительное масло в сковороде и ложкой выкладывайте на нее небольшие порции фарша. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.