ТОП-5 самых верных знаков Зодиака

На 5-м месте нашего рейтинга - Дева. Конечно, Дева может хранить верность своему партнеру. И даже хочет. К своему выбору она относится очень трепетно. Но, пока поиски не завершены, могут быть и маленькие грешки. Даже ее естественное здравомыслие и железная логика иногда дают сбой.

На ступеньку выше поднялся Рак. Будучи от природы затворником, Раку бывает очень тяжело с представителями противоположного пола. Ему хочется, чтобы его не просто любили, а боготворили. Чтобы хоть как-то нивелировать свою внутреннюю неуверенность, они могут раз-другой сходить налево. Только если уж вас выбрал этот знак в спутники жизни и полностью уверен в вашей верности, то изменять он, скорее всего, не решиться.

Третье место в рейтинге самых верных досталось Тельцу. Телец не потерпит, если кто-то претендует на то, что принадлежит ему. И речь идет не только о вещах, но и о людях. Телец очень ревнив и готов защищать свое до конца. Мало того, будучи собственником от природы, он будет ожидать от своего партнера такой же максимальной самоотдачи. И ещё одно: с первым встречным они свою жизнь не свяжут. Телец будет долго и тщательно присматриваться, проверять, искушать. Если вы пройдете проверку, ваш ожидает вознаграждение - верный, преданный партнер на всю жизнь.

На втором месте гордо восседает Лев. Гордость и претенциозность, которая присуща большинству представителей этого знака, может ввести вас в заблуждение. Если смотреть на жизнь Льва со стороны, начинает казаться, что они довольно ветрены и к отношениям не относятся с должной серьезностью. Но если отбросить все стереотипы и пренебречь эффектом первого впечатления, Лев окажется тихим нежным котенком. На самом деле, ему, чтобы найти своего человека, потребуется немало попыток. Зато потом, обретя своего короля или королеву, он напрочь обо всех позабудет. Да, комплименты Лев будет делать, улыбаться и даже флиртовать. Но никогда не предаст своего любимого.

И первое место в этом рейтинге достается Козерогам. Если говорить о верности партнеру, они являются воплощением этого понятия вживую. Естественная и врожденная дисциплинированность не позволяет им даже думать об измене. Козероги всегда умеют и могут вовремя остановиться, не поддаться даже самому большому искушению. Поэтому, если вам достался в партнеры Козерог, считайте, вы выиграли джек-пот.