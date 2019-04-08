Мальчик или девочка? Танель Падар рассекретил пол будущего ребенка

Певец пришел в гости утренней программы на радио Skypluss, где ведущий с помощью одного из слушателей узнал пол будущего ребенка Танеля Падара и его невесты Лаурен Виллман. Выяснилось, что у пары родится мальчик.

Музыкант узнал о беременности невесты с помощью маленькой подарочной коробки, пишет портал Sky.ee. Лаурен приготовила для возлюбленного маленькую подарочную коробку, в которой было детское боди и позитивный тест на беременность. Родителей пара решила удивить также – маленькими подарочными коробками, в которых лежали фото с ультразвука.