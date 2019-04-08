Пять признаков того, что вы не интересны мужчине

Действительно, порой хочется еще хотя бы немного побыть в неведении, ведь правда может оказаться вовсе не такой, какой бы хотелось ее видеть. Но и не стоит жить в постоянной иллюзии, упуская что-то важное. Мы расскажем о 5 признаках, которые говорят о том, что вы, скорее всего, не интересны мужчине.

Признак 1: Постоянная занятость

В современном мире у мужчин прибавилось дел. И порой достаточно нелегко выбраться из бешеного ритма. Но, если девушка по-настоящему нравится парню, он сделает все возможное, чтобы выкроить хотя бы несколько часов на встречу. Если же фраза “Извини, но сегодня я занят” стала привычной в вашем диалоге, а ожидание сообщения и звонка затягивается на недели – хорошенько задумайтесь.

Признак 2: Инициатива исходит только от вас

Влюбленный мужчина всегда ищет способ хотя бы ненадолго увидеть объект обожания. В этом случае он будет сам назначать встречи и придумывать причины, почему вам нужно увидеться. Заинтересованный в вас парень постарается сам написать и позвонить, сделать что-нибудь приятное. Если же встреч ищете только вы, это просто игра в одни ворота.

Признак 3: Дистанция

И речь вовсе не о физической дистанции. Ваш любовный интерес может находиться с вами и даже общаться. Но прохлада, исходящая от мужчины, будет ощущаться подсознательно. Тот, кому приглянулась девушка, задерживает на ней взгляд, пытается завести разговор, стать немного ближе. А вот парень, которому все равно, постарается ограничить свою зону комфорта.

Признак 4: Не хочет узнать о вас больше

Когда мы влюбляемся, нас интересует все: какая музыка нравится избраннику или избраннице, что он или она любит кушать, где предпочитает отдыхать. Болтовня на нейтральные темы может говорить об одном: или же парень стесняется и ему мешают комплексы, или же ему попросту неинтересно.

Признак 5: Разговоры о других женщинах

Порой парень может позволить себе пофлиртовать с другой девушкой – чтобы позлить и подзадорить объект обожаний. Но обычно этому сопутствуют другие проявления интереса. Если же мужчина свободно беседует с вами о других женщинах, мило общается с ними при вас или просит совет, как понравиться барышне, скорее всего, он воспринимает вас как друга.