Пять признаков того, что вы не интересны мужчине

Интернет буквально переполнен советами о том, как понять, нравитесь ли вы мужчине. А вот о том, как выяснить, нет ли у избранника противоположной реакции, пишут нечасто. Возможно, потому что это не самая приятная тема, пишет Fabiosa.
Действительно, порой хочется еще хотя бы немного побыть в неведении, ведь правда может оказаться вовсе не такой, какой бы хотелось ее видеть. Но и не стоит жить в постоянной иллюзии, упуская что-то важное. Мы расскажем о 5 признаках, которые говорят о том, что вы, скорее всего, не интересны мужчине.
Признак 1: Постоянная занятость
В современном мире у мужчин прибавилось дел. И порой достаточно нелегко выбраться из бешеного ритма. Но, если девушка по-настоящему нравится парню, он сделает все возможное, чтобы выкроить хотя бы несколько часов на встречу. Если же фраза “Извини, но сегодня я занят” стала привычной в вашем диалоге, а ожидание сообщения и звонка затягивается на недели – хорошенько задумайтесь.
Признак 2: Инициатива исходит только от вас
Влюбленный мужчина всегда ищет способ хотя бы ненадолго увидеть объект обожания. В этом случае он будет сам назначать встречи и придумывать причины, почему вам нужно увидеться. Заинтересованный в вас парень постарается сам написать и позвонить, сделать что-нибудь приятное. Если же встреч ищете только вы, это просто игра в одни ворота.
Признак 3: Дистанция
И речь вовсе не о физической дистанции. Ваш любовный интерес может находиться с вами и даже общаться. Но прохлада, исходящая от мужчины, будет ощущаться подсознательно. Тот, кому приглянулась девушка, задерживает на ней взгляд, пытается завести разговор, стать немного ближе. А вот парень, которому все равно, постарается ограничить свою зону комфорта.
Признак 4: Не хочет узнать о вас больше
Когда мы влюбляемся, нас интересует все: какая музыка нравится избраннику или избраннице, что он или она любит кушать, где предпочитает отдыхать. Болтовня на нейтральные темы может говорить об одном: или же парень стесняется и ему мешают комплексы, или же ему попросту неинтересно.
Признак 5: Разговоры о других женщинах
Порой парень может позволить себе пофлиртовать с другой девушкой – чтобы позлить и подзадорить объект обожаний. Но обычно этому сопутствуют другие проявления интереса. Если же мужчина свободно беседует с вами о других женщинах, мило общается с ними при вас или просит совет, как понравиться барышне, скорее всего, он воспринимает вас как друга.
Конечно, можно тешить себя надеждой, что все эти признаки могут ровным счетом ничего не значить. Действительно, порой кажущееся хладнокровие говорит о закомплексованности и нерешительности понравившейся персоны. Но очень часто мы обманываем себя, не желая признавать горькой правды. Не стоит винить себя и думать, что вы больше никому не понравитесь. Возможно, пока вы теряете время, пытаясь влюбить в себя незаинтересованного мужчину, другой уже давно смотрит на вас глазами, полными обожания.