Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов

Острый маринад для курицы

Смешайте в чаше блендера 8 молодых нарезанных луковиц вместе с зеленью, добавьте 4 очищенных зубчика чеснока, половину пучка петрушки, 4 ст.л. оливкового масла, половину острого перца чили, сок и цедру 2 лимонов, молотый перец и соль. Взбейте в пюре и замаринуйте в этой смеси курицу. Такого количества маринада хватит на 1.5 кг птицы.

Пряный маринад для говядины или свинины

Измельчите 4 молодых луковицы и половину пучка кинзы или петрушки. Добавьте сок и цедру 2 лимонов или лаймов, 6 ст.л. растительного масла, 4 ст.л. винного уксуса, 3 ст.л. соевого соуса, 1 мелко нарезанный стручок острого перца, соль. Перемешайте маринад с 600 г мяса и поставьте в холодильник на ночь.

Чесночный маринад для баранины

1 луковицу и 2-3 дольки чеснока мелко порубите и смешайте с 30 мл лимонного сока, солью и молотым красным перцем. Засыпьте получившейся смесью кусочки мяса (500 г), перемешайте и оставьте в прохладном месте на 4−6 часов. Вы также можете добавить в маринад веточки розмарина или тимьяна.

Пивной маринад для свинины

Соедините в миске 100 соевого соуса, 75 г жидкого меда, 100 мл пива, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 нарезанный стручок красного перца и 1 веточку розмарина. Получившимся маринадом залейте 500 г свинины и оставьте в холодильнике на ночь.

Универсальный горчично-медовый маринад