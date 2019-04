Сын красотки Анны Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино

С Днём Рождения, мой Гектор! Мой маленький мужчина и я не хочу говорить, что самый любимый, ведь любовь к детям без сравнительных характеристик. Как можно сравнить с чем то твою улыбку, сыночек. Как можно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост или играешь ногами на пианино? Когда выливаешь всю воду из ваз на пол или кидаешь всю мамину косметику в наполненную ванную? Когда разрисовываешь пол маркёрами в съемной квартире или ешь собачий корм? Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково неизменно сильно! Что бы ты не натворил в своей жизни! Твоя #мама ❤️

