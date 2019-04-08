Сын красотки Анны Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино

Снимок со своим главным сокровищем на руках Анна Седокова опубликовала в Instagram. Певица попыталась описать свою безграничную любовь к чаду и при этом вспомнила о его шалостях, пишет Dni.ru.

"Как можно сравнить с чем-то твою улыбку, сыночек? Как можно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост? Когда выливаешь воду из ваз на пол или кидаешь всю мамину косметику в наполненную ванну? Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково сильно! Что бы ты ни натворил в своей жизни!" – написала Седокова.

Как выяснилось, ее наследник также не прочь время от времени полакомиться собачьим кормом или порисовать маркером на полу съемной квартиры. Ремонт в недавно купленном жилье певица еще не завершила.

Кроме Гектора, у Анны Седоковой две дочери – Моника и Алина. С артисткой живут Гектор и Алина. Моника сейчас в США – ее увез отец. Анна Седокова долго не имела возможности видеться с девочкой. Певица потратила много денег на адвокатов, которые все же выбили разрешение на общение звезды с дочерью, пишет Teleprogramma.pro.