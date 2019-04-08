Модель из Эстонии Мишель Гульпа привела в восторог зрителей Российской Недели моды

Krasotka расспросила Мишель, как она попала на столь престижное дефиле и какие эмоции испытывала, выходя на подиум.

«Последние несколько сезонов постоянной дислокацией Мercedes-Benz Fashion Week Russia стал Центральный Манеж - лучшая профессиональная площадка России. Любая модель мечтает попасть сюда и окунуться в атмосферу праздника и красоты! Я подала заявку и успешно прошла кастинг. Бренд To Be Bride, который создает вечернюю и свадебную одежду и аксессуары класса люкс, представлял свою коллекцию. Для каждой модели подбирался индивидуальный образ. Для меня его создал звездный визажист Андрей Шилков. Он уже несколько лет возглавляет команду визажистов на MBF Week Russia и делал мейк таким селебрити, как Дита фон Тиз, Моника Белуччи, Синди Кроуфорд. Атмосферу Недели моды я бы назвала возбужденно-радостной. Подготовка к выходу расписана по секундам, поэтому времени на волнение совсем не остается.

Мишель Гульпа и визажист Андрей Шилков ФОТО: Instagram

Я получаю большое удовольствие от показов и четко выполняю задачу, поставленную дизайнером: мое прекрасное настроение должно передаться зрителю. И очень приятно и неожиданно было получить в подарок вечернее платье от дизайнера бренда To Be Bride», - рассказала счастливая Мишель.

Мишель Гульпа на Medcedes-Benz Fashion Week Russia ФОТО: Instagram

Ктсти, Мишель Гульпа приняла участие во Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств (WCOPA) в Лос-Анжелесе, и она была первой от Эстонии за всю историю существования такого состязания.

Мишель Гульпа ФОТО: Instagram

Это своеобразная Олимпиада для артистов, музыкантов, моделей, в которой около полусотни участников из нескольких десятков стран мира выступают в разных номинациях. Мишель соревновалась в категории «Модели» в разных номинация (кэжуал, купальный костюм, модель театрализованного представления, формальный стиль) и привезла 4 золотых медали, став абсолютным чемпионом мира.