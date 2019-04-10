Почему собаки так любят нюхать малышей? Биологи нашли причину

На этот вопрос ответила Александра Бассет, ведущий тренер и специалист по дрессировке собак в Dog Savvy Los Angeles.

Собаки нюхают детей, потому что их привлекает запах - самого ребенка или запах подгузников. Вещи, которые нам кажутся отвратительными, очень заманчивы для собак!

Собаки обладают невероятным обонянием. В статье для Purina доктор Джоан Ригетти, эксперт по поведению животных, рассказала:

Область мозга собаки, предназначенная для анализа ароматов, в 40 раз больше, чем у человека. Собаки могут распознавать запахи в 1000 раз лучше, чем мы. У собак аж 220 миллионов обонятельных рецепторов, все они находятся в носу!

Благодаря этому они могут различать детей и взрослых по их уникальному запаху. По словам Дженнифер Хенсон, частного ветеринара, дети пахнут не так, как взрослые.

ФОТО: / Caters News Agency

Все собаки разные, каждая будет реагировать на различные ситуации по-разному. Почему так важно знакомство собаки с ребенком? Нужно, чтобы члены семьи научились ладить друг с другом...

Собаки используют обоняние, чтобы узнать об окружающем мире. Когда собака нюхает ребенка, она знакомятся с ним. Вот почему так важно правильно представить малыша домашнему любимцу.

ФОТО: / Caters News Agency

«Лучший способ это сделать - держать животное на поводке, а ребенка на коленях, позвольте собаке осмотреть и понюхать малыша в течение какого-то периода времени. Если ребенок подает сигналы о том, что ему не нравится такое взаимодействие, нужно его прекратить», - говорит Бассет.

Собака должна изучить новый запах и привыкнуть к нему. Это важно, следующий этап знакомства с ребенком - желание полизать его.

«Если ребенок пахнет хорошо, собака, вероятно, попытается лизнуть его в какой-то момент», - говорит Бассет.

ФОТО: / Caters News Agency

Некоторым детям это нравится, другим не очень. Если собака такое сделала, отстраните её и посмотрите на реакцию ребенка после таких действий.