Почему собаки так любят нюхать малышей? Биологи нашли причину

Ах, этот детский запах! Нет ничего, что могло бы с ним сравниться. Как ни странно, собакам он тоже нравится, пишет Lifter со ссылкой на Romper. Почему собакам так нравится обнюхивать младенцев?
На этот вопрос ответила Александра Бассет, ведущий тренер и специалист по дрессировке собак в Dog Savvy Los Angeles.
Собаки нюхают детей, потому что их привлекает запах - самого ребенка или запах подгузников. Вещи, которые нам кажутся отвратительными, очень заманчивы для собак!
Собаки обладают невероятным обонянием. В статье для Purina доктор Джоан Ригетти, эксперт по поведению животных, рассказала:
Область мозга собаки, предназначенная для анализа ароматов, в 40 раз больше, чем у человека. Собаки могут распознавать запахи в 1000 раз лучше, чем мы. У собак аж 220 миллионов обонятельных рецепторов, все они находятся в носу!
Благодаря этому они могут различать детей и взрослых по их уникальному запаху. По словам Дженнифер Хенсон, частного ветеринара, дети пахнут не так, как взрослые.
Все собаки разные, каждая будет реагировать на различные ситуации по-разному. Почему так важно знакомство собаки с ребенком? Нужно, чтобы члены семьи научились ладить друг с другом...
Собаки используют обоняние, чтобы узнать об окружающем мире. Когда собака нюхает ребенка, она знакомятся с ним. Вот почему так важно правильно представить малыша домашнему любимцу.
«Лучший способ это сделать - держать животное на поводке, а ребенка на коленях, позвольте собаке осмотреть и понюхать малыша в течение какого-то периода времени. Если ребенок подает сигналы о том, что ему не нравится такое взаимодействие, нужно его прекратить», - говорит Бассет.
Собака должна изучить новый запах и привыкнуть к нему. Это важно, следующий этап знакомства с ребенком - желание полизать его.
«Если ребенок пахнет хорошо, собака, вероятно, попытается лизнуть его в какой-то момент», - говорит Бассет.
Некоторым детям это нравится, другим не очень. Если собака такое сделала, отстраните её и посмотрите на реакцию ребенка после таких действий.
Если ребенок захочет продолжить "общение" с собакой, он потянется к ней. Это будет сигналом, что все хорошо и собаку можно подпустить ближе.