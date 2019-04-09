Стилист Женя Фокин: Тарту – нераскрытая жемчужина барахолок

Помимо базового гардероба Фокин советует каждому найти свой стиль. «В конце концов, одежда – всего лишь одежда. Желаю каждому найти вещи, которое подойдут только тебе», - говорит он.

Стилист напомнил, что сейчас популярны многие тренды. Среди прочих он отметил «ужасные дедушкины кроссовки» и популярные благодаря фильму «Терминатор» полуспортивные очки с зеркальным эффектом. Также в тренде различные цветные элементы, которые соответствуют весеннему сезону. По совету Фокина, среди всех этих трендов важно найти свое «я» и вещи, в которых человек чувствует себя комфортно.

«На многих мероприятиях замечаем такие примеры, когда костюм носит человека, а не наоборот. Хочу, чтобы именно ты, дорогой слушатель, носил одежду, а не одежда носила тебя», - сказал Фокин.

ФОТО: Dimitry Victor S / Erakogu

Стилист подчеркнул важность удобной одежды. «Выбери для себя что-то, в чем всегда чувствуешь себя комфортно. Например, удобную джинсовую или кожаную куртку.»

«Если любишь классику, не превращайся в конторскую бабушку. Вместе в юбкой-карандашом можно надеть футболку с логотипом любимой группы, например ACDC или Coldplay», - сказал Фокин. «Если хочешь выглядеть прилежной и вежливой, вместе с платьем надень тенниски и кожаную куртку – это интересно и добавляет немного веселья в образ.»

«Мы живем в сплошном стрессе, поэтому ненужно добавлять его неудобной одеждой. Одевайтесь удобно и функционально», - добавил он.

Фокин подчеркнул, что не стоит становиться жертвой моды. «Не пытайтесь угодить всем трендам. Есть разница между модой и стилем. Всегда выбирайте стиль», - советует стилист.

Женя Фокин похвалил молодых людей, которые до сих пор ходят в секонд хенды за одеждой. «На барахолках можно найти много интересного. Сейчас их называют по-разному: винтажные магазины, секонд хенд и т.д. Мне нравится, что молодые люди не боятся показать свое «зеленое» мышление. Например, Тарту является нераскрытой жемчужиной барахолок», - отметил Фокин.

Стилист сказал, что проверенные торговые точки можно найти в Тарту в районе Карлова и на маленьких улочках старого города. «Можно найти настоящие бриллианты. Например, находишь дорогостоящую вещь, а продавец озвучивает цену в два евро», - заметил Фокин и добавил, что в Таллинне к цене на подобный товар добавится минимум один ноль, а в ближайших странах цена на аналогичный товар может составить пару сотен евро.