Как женские руки и ногти меняются после 40 лет, и что с этим делать

Руки и ногти - это части тела, которые стареют вместе с нами. К тому же, они значительную часть жизни подвергаются воздействию низких и высоких температур, химических веществ, воды, солнца и ветра. Эти и другие моменты приводят к изменению кожи на руках, не имеющей большого слоя подкожного жира.

В 20 лет руки выглядят прекрасно - ровные пальцы, гладкая бархатистая кожа ровного цвета, аккуратной формы ногти.

В 30 лет уже начинаются изменения в организме, которые отражаются на коже. Особенно у рожавших женщин, что связано с гормональными изменениями. Руки могут отекать, появляется узловатость пальцев. Ноготь истончается, иногда заметна легкая деформация, отмечается ломкость.

В 40 лет на руках появляются пигментные пятна, заметно выступают вены, кожа становится тоньше и суше, отмечается дряблость. Если вы часто применяете гелевый или акриловый маникюр, то ногтевая пластина становится хрупкой и ломкой.

К счастью, вовремя начатые процедуры по уходу за руками позволят и в 40 лет иметь эластичную и мягкую кожу, как в 20 лет. Главное - не лениться и делать всё!

Обратите внимание на основные моменты:

руки мыть надо мягким мылом под теплой водой;

не выходить на улицу с влажными руками;

в холодное время года обязательно носите перчатки;

не злоупотребляйте солярием, а летом наносите крем с солнцезащитным фильтром;

домашнюю работу выполняйте в перчатках;

наносите увлажняющие и питательные кремы после каждого негативного воздействия на кожу рук.