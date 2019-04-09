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  • Как женские руки и ногти меняются после 40 лет, и что с этим делать

Как женские руки и ногти меняются после 40 лет, и что с этим делать

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Woman hydrating hands with moisturizer cream

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Многие женщины уделяют достаточно времени уходу за кожей лица, забыв о руках. А ведь именно они часто выдают возраст и могут накинуть лишний десяток лет, пишет Fabiosa.

Руки и ногти - это части тела, которые стареют вместе с нами. К тому же, они значительную часть жизни подвергаются воздействию низких и высоких температур, химических веществ, воды, солнца и ветра. Эти и другие моменты приводят к изменению кожи на руках, не имеющей большого слоя подкожного жира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 20 лет руки выглядят прекрасно - ровные пальцы, гладкая бархатистая кожа ровного цвета, аккуратной формы ногти.

В 30 лет уже начинаются изменения в организме, которые отражаются на коже. Особенно у рожавших женщин, что связано с гормональными изменениями. Руки могут отекать, появляется узловатость пальцев. Ноготь истончается, иногда заметна легкая деформация, отмечается ломкость.

В 40 лет на руках появляются пигментные пятна, заметно выступают вены, кожа становится тоньше и суше, отмечается дряблость. Если вы часто применяете гелевый или акриловый маникюр, то ногтевая пластина становится хрупкой и ломкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К счастью, вовремя начатые процедуры по уходу за руками позволят и в 40 лет иметь эластичную и мягкую кожу, как в 20 лет. Главное - не лениться и делать всё!

Обратите внимание на основные моменты:

  • руки мыть надо мягким мылом под теплой водой;
  • не выходить на улицу с влажными руками;
  • в холодное время года обязательно носите перчатки;
  • не злоупотребляйте солярием, а летом наносите крем с солнцезащитным фильтром;
  • домашнюю работу выполняйте в перчатках;
  • наносите увлажняющие и питательные кремы после каждого негативного воздействия на кожу рук.

Как видите, очень простые правила. Но сработают они только при регулярном и систематическом применении. Сохраните свои ручки красивыми на долгие годы!

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