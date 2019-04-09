Если партнер не может сказать вам эти семь фраз, вероятно, он не ваша родственная душа

К примеру, одним из тревожных сигналов может являться то, что у вас не получается найти общий язык друг с другом.

«Я уверен, что когда вы встречаете своего человека, все встает на свои места – вы оба понимаете это и начинаете работать над отношениями», – Хантер Хейс.

Если ваш партнер не говорит вам эти семь фраз, значит, вероятно, он не «тот самый».

1. Я чувствую, что «…»

Каждый из вас двоих должен чувствовать, что он может открыться перед другим и выразить все, что накопилось у него на сердце и на уме.

Конечно, будут моменты, когда будет казаться, что это просто невозможно сделать, что лучше все оставить при себе. Но вам обоим в любом случае необходимо понимать, что вы всегда можете подойти к своему партнеру и рассказать ему обо всем, и что вас не будут осуждать за это.

Поэтому если ваш партнер не может и не хочет открываться перед вами, тогда в вашей паре возникают проблемы с доверием и с установлением эмоциональной близости, что в итоге приводит к возникновению больших трудностей в отношениях.

2. «Спасибо тебе».

Ваш партнер должен уметь выражать вам благодарность за то, что вы для него делаете. Если нам время от времени не говорят «спасибо», мы перестаем ощущать, что нас ценят.

Недостаток слов благодарности зачастую указывает на такие проблемные свойства характера, как гордыня или даже нарциссизм. Как бы то ни было, если ваш партнер по каким-либо причинам не говорит вам о том, что вы молодец и как много для него значите, то, значит, он, вероятно, не создан для вас.

3. «Ты потрясающая».

Говорит ли вам ваш партнер о том, что вы потрясающая? Способен ли он похвалить вас без колебаний и дать вам понять, что вы особенный человек в его жизни?

Каждый человек время от времени нуждается в хорошем комплименте. Каким бы незначительным этот комплимент ни был, он позволяет нам подтвердить собственную самооценку и убедиться в том, что мы находимся на правильном пути.

Вашему партнеру необходимо говорить вам о том, как сильно он верит в вас, какую вы для него представляете ценность и насколько особенным человеком являетесь. Он делает вам комплименты не только потому, что вам нравится это слышать, но и потому, что это является признаком того, как сильно он заботится о вас.

4. «Мне не нравится…»

Никто не хочет находиться в отношениях, где он будет чувствовать, что не может быть самим собой. Подавляя эмоции, вы создаете питательную среду для недовольства и ненависти.