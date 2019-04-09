Если партнер не может сказать вам эти семь фраз, вероятно, он не ваша родственная душа

Как понять, что вы, наконец, встретили своего суженного? Это тот вопрос, ответ на который мы хотели бы знать все, ведь так?
Скорее всего, точного метода для определения того, нашли вы, наконец, своего «единственного» или нет, просто не существует. Но одно можно сказать наверняка: правильного человека всегда можно узнать по его словам и поступкам, пишет Cluber.
К примеру, одним из тревожных сигналов может являться то, что у вас не получается найти общий язык друг с другом.
«Я уверен, что когда вы встречаете своего человека, все встает на свои места – вы оба понимаете это и начинаете работать над отношениями», –
Хантер Хейс.
Если ваш партнер не говорит вам эти семь фраз, значит, вероятно, он не «тот самый».
1. Я чувствую, что «…»
Каждый из вас двоих должен чувствовать, что он может открыться перед другим и выразить все, что накопилось у него на сердце и на уме.
Конечно, будут моменты, когда будет казаться, что это просто невозможно сделать, что лучше все оставить при себе. Но вам обоим в любом случае необходимо понимать, что вы всегда можете подойти к своему партнеру и рассказать ему обо всем, и что вас не будут осуждать за это.
Поэтому если ваш партнер не может и не хочет открываться перед вами, тогда в вашей паре возникают проблемы с доверием и с установлением эмоциональной близости, что в итоге приводит к возникновению больших трудностей в отношениях.
2. «Спасибо тебе».
Ваш партнер должен уметь выражать вам благодарность за то, что вы для него делаете. Если нам время от времени не говорят «спасибо», мы перестаем ощущать, что нас ценят.
Недостаток слов благодарности зачастую указывает на такие проблемные свойства характера, как гордыня или даже нарциссизм. Как бы то ни было, если ваш партнер по каким-либо причинам не говорит вам о том, что вы молодец и как много для него значите, то, значит, он, вероятно, не создан для вас.
3. «Ты потрясающая».
Говорит ли вам ваш партнер о том, что вы потрясающая? Способен ли он похвалить вас без колебаний и дать вам понять, что вы особенный человек в его жизни?
Каждый человек время от времени нуждается в хорошем комплименте. Каким бы незначительным этот комплимент ни был, он позволяет нам подтвердить собственную самооценку и убедиться в том, что мы находимся на правильном пути.
Вашему партнеру необходимо говорить вам о том, как сильно он верит в вас, какую вы для него представляете ценность и насколько особенным человеком являетесь. Он делает вам комплименты не только потому, что вам нравится это слышать, но и потому, что это является признаком того, как сильно он заботится о вас.
4. «Мне не нравится…»
Никто не хочет находиться в отношениях, где он будет чувствовать, что не может быть самим собой. Подавляя эмоции, вы создаете питательную среду для недовольства и ненависти.
Вряд ли вы остались бы в тех отношениях, в которых не имели бы возможности выражать свое неприятие каких-то вещей. Естественно, таким же образом повел бы себя в подобных обстоятельствах и ваш партнер. Нет здоровой коммуникации – нет здоровых отношений.
5. «Я доверяю тебе».
Все знают, что счастливые отношения просто невозможны без доверия. Вам необходимо доверять своему партнеру, как и он должен доверять вам.
Это важно не только потому, что обе стороны в отношениях хотят и заслуживают одного и того же – партнера, который будет верить в их доброе начало. В первую очередь, это имеет значение потому, что без взаимного доверия вы никогда не сможете стать друг для друга действительно близкими людьми.
Если ваш партнер не сможет доверять вам, он будет держать вас на расстоянии вытянутой руки, никогда не разрешая заглядывать в самые потаенные уголки своей души. А без этого настоящие, продолжительные отношения построить просто невозможно.
6. «Ты мой лучший друг».
Глубокая человеческая связь у вас может быть не только с вашей второй половиной. Тем не менее вы должны считать его лучшим другом, как и он вас.
Вам должно быть интересно общаться, и вы не должны бояться рассказывать друг другу свои сокровенные секреты.
Если рядом с ним вы чувствуете себя некомфортно и стараетесь скрыть свои недостатки и показаться лучше, чем вы есть, значит, ваш партнер, скорее всего, не является тем, кого послала вам судьба.
Вас может заинтересовать: Трогательные советы Брэда Питта о любви растопят ваше сердце
7. «Ты этого заслуживаешь».
Партнер, который предназначен вам судьбой, – это тот, кто испытывает удовольствие, когда вы добиваетесь успеха, и ощущает боль и страдание, когда вы терпите неудачу.
Однако часто один или даже оба партнера вместо радости за успех другого чувствуют ненависть и зависть, так как чужие достижения напоминают им о собственных неудачах.
Ваш человек, наоборот, будет верить в вас и обязательно захочет стать свидетелем того, как вы расправляете свои крылья. Он захочет видеть, как вы прогрессируете, независимо от того, добился он успеха за период отношений с вами или нет.
Счастливые отношения – это не когда ваши эго борются друг с другом, а когда вы искреннее желаете счастья своему любимому, потому что вы действительно заботитесь друг о друге.