Из 45 в 30: пять секретов молодости Хайди Клум

Хайди природа ну очень одарила — про таких женщин говорят, что можно надеть хоть мешок, все равно будет красиво. Хайди очень щепетильно относится к своему гардеробу и явно продумывает каждый свой образ, даже в обычной жизни (в отличие от многих коллег по цеху). Мы собрали 5 модных правил Хайди Клум, которые стоит взять на вооружение ее ровесницам.