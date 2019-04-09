Из 45 в 30: пять секретов молодости Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум является эталоном красоты для миллионов людей по всему миру. За 25 лет успешной карьеры знаменитость практически не изменилась. Конечно, заслугой тому являются регулярные тренировки, правильное питание и бьюти-процедуры, но гардероб модели играет тоже не последнюю роль, пишет Lady.mail.ru.
Хайди природа ну очень одарила — про таких женщин говорят, что можно надеть хоть мешок, все равно будет красиво. Хайди очень щепетильно относится к своему гардеробу и явно продумывает каждый свой образ, даже в обычной жизни (в отличие от многих коллег по цеху). Мы собрали 5 модных правил Хайди Клум, которые стоит взять на вооружение ее ровесницам.
- Меньше черного. Хайди практически всегда одевается ярко, потому что она знает — цветные вещи очень молодят. В следующий раз, когда пойдешь по магазинам, обращай внимание на яркие цвета. Начни с верхней одежды: вместо черного пальто — лазурно-синее или голубое или любого другого цвета, который ты любишь.
- Носить спортивную одежду в повседневной жизни. Хайди можно часто встретить в трениках или толстовке. Важно уметь комбинировать спортивные вещи с повседневными — например, не надевать спортивный костюм целиком, а сочетать спортивные брюки с трикотажем и ботинками, а куртку — с джинсами или даже платьем. Наша свежая подборка одежды спортивных брендов, которую можно носить в повседневной жизни тебе в помощь.
- Не бояться подчеркнуть свою сексуальность. Вячеслав Зайцев когда-то сказал, что короткие юбки можно носить максимум до 18 лет. Однако времена изменились. Хайди обожает мини, облегающие брюки и во всем этом выглядит прекрасно. Конечно, не на всех такая одежда будет смотреться хорошо, но мы настаиваем, чтобы любая женщина независимо от возраста одевалась так, как она хочет, не ограничивая себя никакими рамками. Рецепт проверенный — несколько лет так точно можно сбросить.
- Купить несколько пар кроссовок. Хайди очень любит каблуки, однако в обычной жизни отдает предпочтение кроссовкам и сандалиям. Кроссовки очень идут возрастным женщинам, не устанем это повторять.
- Не бояться анималистичного принта. Животный принт не теряет своих позиций и по-прежнему остается в тренде. Поэтому самое время обзавестись чем-нибудь леопардовым, например, пальто или ботильонами.