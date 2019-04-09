Везение в любви по знаку Зодиака

Овен

Любовная сфера для этих знаков является самой счастливой. Их импульсивность не позволяет воздвигать возле себя нормы и правила. И если они начинают себе искать партнера для жизни, то ничего не захотят менять в себе для него. Одним словом, они в партнерских отношениях такими будут, как есть. Но жить с непоколебимым и напористым представителем порой не всем под силу. Поэтому неудивительно, что среди знака есть много одиноких людей.

Телец

Прагматичный жизненный подход отличает знаков от остальных представителей. Поэтому они слишком не надеются на чувства, ведь им больше по душе уют и комфорт. А если речь заходит о достатке, то этот пункт у них почти на первом месте. И если представительнице удастся заполучить успешного мужчину, то брак гарантирует быть долгим. А если мужчины делают выбор между работой и семьей, то предпочтение отдают второму варианту.

Близнецы

Эти знаки и так по жизни считаются везунчиками. Им не нужно сильно стараться, чтобы противоположный пол обратил на них внимание. Но если говорить о любви, то не всегда им фортуна в этом благоволит. И все дело в поверхностном отношении к любви самими представителями. Когда судьба им подбрасывает шанс, они не всегда его используют, чтобы найти свою вторую половинку. Они уверены, что их судьба и так найдет в нужном месте.

Рак

В любовных чувствах эти знаки настроены серьезно. И если отношения не предвещают будущего, то они на них не тратят время. С самого юного возраста они убеждены, что чувства бывают только взаимными и имеют свое продолжение. Во взрослой жизни мужчины и женщины с высокой ответственностью выбирают себе правильного партнера. И такой продуманный выбор становится основой прочного союза на всю жизнь.

Лев

Они всегда везунчики в любви. Представители обладают настолько высокой самооценкой, что она им позволяет притягивать к себе различных воздыхателей. Под воздействием всеобщей любви, знаки также делятся теплыми чувствами с поклонниками. И в этом проявляется их настоящее везение в любви. Но для них важно, чтобы в этом любовном омуте не утонуть и не утратить уважение окружающих.

Дева

Что касается любовных отношений, то представители к ним выдвигают слишком завышенные требования. Они никогда не доверяют случайным знакомствам, поэтому часто теряют свой шанс на счастливую жизнь. Чтобы иметь представление о своем будущем партнере, они заранее составляют список с набором лучших его качеств. А пока они заняты портретом своего потенциального партнера, многие проходят мимо них. Чтобы стать везунчиками в любви, им стоит прислушаться к интуиции или принять расслабленное состояние.

Весы