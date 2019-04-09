Везение в любви по знаку Зодиака

Когда в личной жизни ничего не ладится, то многие списывают это на проявление жестокой судьбы. Но человеку свойственно искать причины там, где их не должно быть. Астрологи убеждают представителей в том, что степень везения зависит от расположения звезд и знака зодиака, под которым родился человек, пишет Cluber.
Овен
Любовная сфера для этих знаков является самой счастливой. Их импульсивность не позволяет воздвигать возле себя нормы и правила. И если они начинают себе искать партнера для жизни, то ничего не захотят менять в себе для него. Одним словом, они в партнерских отношениях такими будут, как есть. Но жить с непоколебимым и напористым представителем порой не всем под силу. Поэтому неудивительно, что среди знака есть много одиноких людей.
Телец
Прагматичный жизненный подход отличает знаков от остальных представителей. Поэтому они слишком не надеются на чувства, ведь им больше по душе уют и комфорт. А если речь заходит о достатке, то этот пункт у них почти на первом месте. И если представительнице удастся заполучить успешного мужчину, то брак гарантирует быть долгим. А если мужчины делают выбор между работой и семьей, то предпочтение отдают второму варианту.
Близнецы
Эти знаки и так по жизни считаются везунчиками. Им не нужно сильно стараться, чтобы противоположный пол обратил на них внимание. Но если говорить о любви, то не всегда им фортуна в этом благоволит. И все дело в поверхностном отношении к любви самими представителями. Когда судьба им подбрасывает шанс, они не всегда его используют, чтобы найти свою вторую половинку. Они уверены, что их судьба и так найдет в нужном месте.
Рак
В любовных чувствах эти знаки настроены серьезно. И если отношения не предвещают будущего, то они на них не тратят время. С самого юного возраста они убеждены, что чувства бывают только взаимными и имеют свое продолжение. Во взрослой жизни мужчины и женщины с высокой ответственностью выбирают себе правильного партнера. И такой продуманный выбор становится основой прочного союза на всю жизнь.
Лев
Они всегда везунчики в любви. Представители обладают настолько высокой самооценкой, что она им позволяет притягивать к себе различных воздыхателей. Под воздействием всеобщей любви, знаки также делятся теплыми чувствами с поклонниками. И в этом проявляется их настоящее везение в любви. Но для них важно, чтобы в этом любовном омуте не утонуть и не утратить уважение окружающих.
Дева
Что касается любовных отношений, то представители к ним выдвигают слишком завышенные требования. Они никогда не доверяют случайным знакомствам, поэтому часто теряют свой шанс на счастливую жизнь. Чтобы иметь представление о своем будущем партнере, они заранее составляют список с набором лучших его качеств. А пока они заняты портретом своего потенциального партнера, многие проходят мимо них. Чтобы стать везунчиками в любви, им стоит прислушаться к интуиции или принять расслабленное состояние.
Весы
Представители относятся к тем, кому судьба постоянно подбрасывает шанс и знакомит их с интересными людьми противоположного пола. Их дружелюбная позиция никогда не оставляет равнодушным окружение. И такое отношение к людям всегда вознаграждается взаимностью. Знакам постоянно нужна гармония и взаимность, поэтому все эти проявления они ищут в отношениях. И если это к ним приходит, то счастье поселится в их жизни надолго.
Скорпион
Их природный магнетизм и привлекательность сохраняется на долгие годы. И даже в солидном возрасте они не остаются без внимания поклонников или поклонниц. Представители просто созданы для любви, и на нее отвечают взаимными чувствами. Но из-за того, что они недоверчивы по жизни, то этот факт становится частой причиной разрыва отношений. А во второй раз они не рискнут войти в бывшие отношения.
Стрелец
Знаки вполне могут создать гармоничные отношения с теми людьми, которых им посылает сама судьба. Но они упускают такую возможность из-за того, что постоянно гоняются за призрачным счастьем. И как результат, они остаются одинокими. Для представителей всю жизнь нужно ощущать адреналин и ввязываться в приключения. Поэтому часто к старости у них нет второй половинки, с которой бы они гармонично существовали.
Козерог
Если говорить о мужчинах, то они намного удачней в любви, чем женщины этого знака. Мужской пол умеет рационально отделать свои рабочие моменты от личной жизни. А женщины всегда делают ставку на успех, а в дальнейшем только думают о своем семейном счастье. Мужчины с удовольствием создают семью и являются добытчиками, а представительницы почти всегда ощущают трудности в любовных делах. А если она начинает подстраивать под себя партнера, то расставание становится неизбежным.
Водолей
Их жажда к независимости и свободолюбию порой с ними играет злую шутку, и это подчас касается мужчин. Поэтому женщины стараются найти для себя более легкого мужчину без проблем, который не станет диктовать свои условия. Но если представитель принимает решение создать семью, то ему приходится подстраиваться под общепринятые стандарты своего семейства. Хотя не всем мужчинам придется по душе расстаться таким способом со свободой.
Рыбы
Представительницам женского пола всегда везет в любовных отношениях. И для них не составляет проблем произвести на своего избранника хорошее впечатление. И если это не получится с первого раза, то они своим умением манипулировать повернуть ситуацию в выгодную им сторону. Для серьезных отношений женщины ищут ответственного мужчину. А представители мужского пола настолько поглощены своей иллюзией, что отпугивают от себя женщин.