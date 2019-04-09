Почему появляются синяки под глазами?

Причины появления синяков под глазами

Причины темных кругов и у мужчин, и у женщин одни и те же, в основе их лежит определенный стиль жизни или такие объективные причины, как наследственность.

Недосыпание, хроническая усталость – в этом случае могут беспокоить и мешки под глазами. Как правило, если хорошо отдохнуть и оптимизировать режим дня, чернота под глазами должна уйти. Обезвоживание – недостаточное количество жидкости в организме приводит к иссушению и истончению кожи. Продолжительная работа за компьютером, которая перенапрягает глаза. Это занятие способствует обильному притоку крови к векам и застаиванию, из-за чего расширенные сосуды просвечиваются через тонкую кожу. Анемия (низкий гемоглобин) – тоже может быть причиной темных кругов под глазами. Болезни внутренних органов – синяки под глазами могут быть симптомами различных заболеваний организма. Нечего удивляться синякам, если ты переживаешь кишечную инфекцию или интоксикацию при инфекционной болезни. Дополнительным тревожным «звоночком» может быть головная боль сосудистого характера. Курение, алкоголь и другие вредные привычки. Никотин делает кожу дряблой и активизирует процесс старения, что способствует потемнению тонкой кожи век. Злоупотребление алкоголем означает недостаток кислорода в тканях организма и плохое кровообращения. Неправильное питание. Если организму не хватает микроэлементов и витаминов, это тоже приводит к нарушению кровообращения. Стрессы и депрессия. Черные круги под глазами как реакция на стресс в большей степени присуща мужчинам. Во время депрессии у них выделяется большой объем кортизола, который увеличивает количество крови в капиллярах. В результате может произойти их разрыв. Воздействие солнечных лучей. Тонкая кожа под глазами очень активно реагирует на влияние ультрафиолета. А когда человек стареет, дання чувствительность выражается в пигментации. Аллергия – в большинстве случаев первыми страдают именно глаза, которые могут слезиться, краснеть, а темные круги могут проявиться при интенсивном трении глаз. Болезни глаз воспалительного характера. В этом случае тоже появляются круги под глазами, слезоточение, зуд, воспалительный процесс. Травмы. При черепно-мозговой травме синяки и мешки под глазами объясняется обильным кровоизлиянием.

Иногда темные круги и синяки под глазами – это наследственный «подарок». Визуально это проявляется в голубоватом, зеленоватом оттенке у внутреннего угла глаза.

Отчего синяки появляются у детей

Синяки под глазами у ребенка могут говорить о многих проблемах в организме, а не только о недосыпании.

Наследственность

Так же, как и у взрослых, здесь идет речь об индивидуальных особенностях подкожной клетчатки и кровеносных сосудов, что возможно расположены близко к коже.

Переутомление

Недосып и хроническая усталость тоже могут стать причиной синяков под глазами у ребенка. Именно поэтому нужно обратить внимание на его режим дня и питание. Возможно, ребенок недостаточное количество времени проводит на улице.

Железодефицитная анемия

Эта болезнь у детей может проходить с активизацией эпителиального синдрома. Поэтому может наблюдаться бледность и сухость кожи, темные круги под глазами, появление трещинок на слизистой рта, ломкость и хрупкость ногтей.

Хроническая патология со стороны ЛОР-органов

В первую очередь следует отметить тонзиллит в хронической форме. Неправильное лечение болезни способно привести к осложнениям со стороны почек, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.

Недавно перенесенная острая инфекция

Если ребенок недавно переболел ОРВИ, то общая слабость организма тоже может сопровождаться синяками под глазами. Особеннно они могут быть выражены при тяжелом течении инфекции. Чтобы организм полностью восстановился после заболевания, нужно в среднем 10-14 дней.

Заболевания почек

Если ребенок страдает болезнью почек, то круги вокруг глаз могут быть явными признаками этого заболевания. О том же свидетельствуют отеки век и кожи под глазами после сна. Здесь нужна помощь врача и полное обследование.

Гельминтозы

Наличие темных кругов под глазами часто свидетельствует о деятельности паразитов, однако лишь доктора могут поставить правильный диагноз после лабораторного обследования ребенка.