Вт, 9.04.2019

Почему изменяют мужчины? Шокирующие откровения психолога

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women holding mens shirt with red lipstick on in suspecting of betrayal

ФОТО: Arturs Budkevics / PantherMedia / Arturs Budkevics

Психолог Андрей Зберовский провёл исследование. Он проанализировал ответы неверных мужчин, которые пошли на измену. На основании их ответов он вывел 5 причин мужских супружеских измен, пишет Лайф.

Причина 1. Отказ от интимной близости

Мужчине нужен секс ежедневно. В браке его может не быть полгода и год. Если страсть уходит из семьи, мужчина ищет на стороне

Причина 2. Поиск моральной поддержки

Критика, претензии от жены — частая проблема. В таких случаях мужчина через секс ищет у другой женщины поддержку и одобрение

Причина 3. Демонстрация мужчиной социального статуса

Когда у мужа резко вырастает доход или должность — он начинает подыскивать себе молодых девушек, чтобы продемонстрировать успех

Причина 4. Культ женской независимости

Женщины должны уметь казаться слабыми. Демонстрация независимости и равенства охлаждают пыл и толкают мужчин к любовницам

Причина 5. Позднее материнство женщин становится причиной измен мужчин

Женщины 30–35 лет используют мужчин лишь для зачатия ребёнка. Без душевной близости. Потребительский подход толкает к изменам

Около 30% мужчин, ушедших к любовницам, возвращаются в семьи

Причина тому чаще невозможность содержать новую семью. Но, выбирая между страстью и привязанностью, мужчина всегда выберет страсть

Как сохранить брак?

Рецепты просты. Поддерживать страсть в семье. Уважительно относиться друг к другу. Не воспринимать брак как должное — развиваться

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