Обзор таллиннских салонов красоты: какие процедуры для волос самые дорогостоящие?

Мы взяли для обзора таллиннские салоны красоты и парикмахерские, где представлен широкий выбор услуг по уходу за волосами. При сравнении цен, поняли, что одной из самых дорогостоящих процедур является коррекция наращенных волос, цена которой, в свою очередь, зависит от того, в каком состоянии они находятся, самого материала и часовой ставки специалиста. Например, в салоне красоты Vana-Viru коррекция наращенных волос стоит 330 евро. А на сайте Casabella Juuksestuudio написано, что если по всей голове системой Racoon закреплены европейские волосы длинной 60-70см, то стоимость коррекции составит 510 евро.

Другая дорогостоящая процедура – кератиновое лечение волос, стоимость на эту процедуру также зависит от длины волос, используемого средства и стажа специалиста. Например, в салоне красоты Sütiste процедура Kerasilk Keratin Treatment для длинных волос обойдется в 120 евро, а для очень длинных – в 140 евро. В Helen Heinroos Hair salong за кератиновый уход для очень длинных волос, который, как обещают, продержится 3-5 месяцев, придется заплатить 240 евро. Но в эту цену входит подарок – шампунь и бальзам для волос Kerasilk.

Среди окрашивания волос самыми дорогостоящими техниками являются балаяж и омбре. Цены также зависят от количества краски, длины волос и стажа работы парикмахера. Например, в салоне Duglas покраска волос в одном из этих стилей у стилиста-стажера обойдется в 180 евро. В салоне Hairlook окрашивание двумя цветами и стрижка для очень длинных волос стоит 126 евро.