Сексуальность по знаку зодиака: узнай, какая ты в постели

ВОДОЛЕЙ

Девушки-Водолеи обычно рано начинают вести половую жизнь и ведут её довольно активно, но со временем предпочитают одного, постоянного партнёра. Несмотря на то, что часто они - противницы орального секса, по своей натуре эти девушки очень страстные, умеющие получить удовольствие от секса и доставить его партнёру.

ОВЕН

Овны - большие любительницы флиртовать и быть окруженными мужским вниманием. Они легко относятся к экспериментам в постели и больше всего любят доставлять удовольствие партнеру. Эти девушки запоминаются мужчинам на всю жизнь.

РАК

Романтичная девушка-Рак - это та, кто влюбляется в своего партнера раз и навсегда. Что самое важное - чаще всего это взаимно. Скромные Раки могут казаться стеснительными, но это далеко не так - в постели эти девушки могут быть готовы на самые разные эксперименты, за что их и ценят мужчины.

КОЗЕРОГ

Козероги четко понимают разницу между любовью и сексом, потому с ними, в первую очередь, комфортно морально. Холодные снаружи - эти девушки самый настоящий ураган внутри. Если партнер не хочет потерять такую девушку - нужно поддерживать страсть в отношениях, иначе Козерог исчезнет.

БЛИЗНЕЦЫ

Двойной знак Близнецов, которые могут быть абсолютно разными, так же ведет себя и в постели: сегодня ласковая неподвижная кошечка, завтра - активная фурия. Астрологи считают, что самые фригидные девушки - именно Близнецы, но им просто нужен правильный партнер.

ЛЕВ

Гордые властные Львицы, любительницы грубого секса, предпочитают держать ситуацию под контролем. Их ценность в том, что они могут объяснить партнеру, как и что нужно делать в постели, чтобы Львица получила удовольствие не только от процесса.

ВЕСЫ

Весы - это те девушки, чья сексуальность раскрывается со временем. До 20 лет они обычно не осознают всей прелести сексуальных отношений, но потом этих девушек не остановить. Эта девушка никогда не скажет, что у неё болит голова.

РЫБЫ

Рыбы - девушки, для которых очень важны новые эмоции, впечатления и бабочки в животе. Поскольку в знаке две рыбки плывут в разных направлениях, эти девушки противоречивы, потому не удивительно, что романтичные Рыбки - любительницы грубого секса.

СКОРПИОН

Для Скорпионов важен не столько процесс, сколько сам факт завоевания партнера. Эти девушки - страстные и в сексе бывают грубоваты. С ними может не быть романтики, но в этом-то и особенность.

ТЕЛЕЦ

Девушки-Тельцы обычно поздно начинают вести сексуальную жизнь, они трепетно относятся к своей девственности, как и к подбору полового партнера. В сексе они сначала скованны, но со временем входят "во вкус", главное - правильный партнер.

ДЕВА

Правильные рассудительные Девы обычно имеют одного постоянного партнера и на всю жизнь. Эти девушки нежны и ласковы, партнер им нужен страстный, который сможет разбудить в них ураган эмоций.

СТРЕЛЕЦ