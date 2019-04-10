Четыре странных типа поведения в интернете после расставания

Потом ты без стеснения выставляешь миллион фотографий с возлюбленным, подписывая их фразами вроде "Я в тебе нашла абсолютно все". Класс! Все тебе завидуют, все знают, что у тебя лучший мужчина на планете и с удовольствием комментируют фотографии разноцветными сердечками.

Но в какой-то момент вы расстаетесь. Теперь никаких общих сторис из баров или постов о тренировках с "любимым тренером". Если факт расставания твои интернет-друзья с легкостью переживут (погрустят, что вы больше не вместе, но соберут все чувства в кулак и поскроллят ленту дальше), то твое странное поведение в соцсетях после разрыва станет для всех ударом. И вот почему.

Страдальческая философия

Расставаться - это всегда неприятно (даже если инициатор ты). Особенно если у вас были серьезные и продолжительные отношения. Но людям в интернете не стоит смотреть на 35 сторис с голосом Сэма Смита, в котором легко можно расслышать твой плач.

Цитаты Пауло Коэльо, Джейсона Стэтхэма или фразы из "Дневника памяти" - тоже не лучший способ привлечь внимание бывшего и что-то исправить. Уж поверь.

Голые и смешные

Откровенные, полураздетые и граничащие с порнографией снимки, появившиеся аккурат после расставания, тоже вызывают неоднозначную реакцию. Ты можешь быть самой сексуальной девчонкой в Инстаграме, но выкладывать те фотографии, которые раньше летели в мессенджеры бывшего - не самая умная идея. Следующим этапом будет съемка в порно, например. Тогда-то бывший уж точно начнет кусать локти, так ведь?

Синдром Барона Мюнхгаузена

Если ты никогда не выставляла на своих страницах чужие фотографии и не выдумывала себе воображаемого нового парня - ты крутая. Но если такой факт в биографии проскальзывал - надеемся, что хоть кто-то тебе поверил.

Попытки добавить в свою интернет-жизнь пикантную перчинку в виде откровенно странного вранья выглядят прямо-таки жалко. Попробуй все-таки быть, а не казаться. Такие обманы быстро забываются твоими подписчиками, но их долго помнят те, кто тебе близок.

Фальшивые прощания

То, что отношения закончились, не нужно сопровождать огромными текстами под фотокарточками или длинными разъяснениями в прямых эфирах. Поверь, всем, кроме вас двоих (и тех парней, которых ты отшивала все это время), совсем не нужна эта информация. Лучше оставь себе время для чего-то другого (напиши одному из тех самых парней, например).

Однажды я видела в Инстаграме целый видео-коллаж с поразительно трогательным текстом о том, как девушка "отпускает" парня. Запомни: когда отпускаешь - не делаешь коллажи для 560-ти подписчиков. Ну пожалуйста!