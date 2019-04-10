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Четыре странных типа поведения в интернете после расставания

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03.08.2006, Berlin, DEU, GERMANY - Portrait of a young woman looking at her mobile phone. (human, woman, young, youth, Caucasian, 20-30 years, 20 to 30 years, twenties, pretty, beautiful, beauty, slim, slimness, blonde, blond, standing, stand, leisure time, free time, lawn, meadow, grass, green, outdoor, outdoors, summer, summertime, spring, springtime, mobile phone, mobile, cellphone, phone, SMS, SMS message, Short Message Service, MMS, MMS message, Multimedia Messaging Service, communication, telecommunication, mobile telecommunication, holding, hold, looking, look, reading, read, message, sky, clouds, blue, portrait, symbol, symbolic, symbolical, digital, vertical) 00Y060803D003CAROE.JPG - NOT for SALE in G E R M A N Y / G E R M A N Y OUT [MODEL RELEASE: YES, PROPERTY RELEASE: NO (c) caro photo agency / Teich, http://www.carofoto.pl, info@carofoto.pl - In case of using the picture for non-journalistic purposes, please contact the agency - the picture is subject to royalty!]

ФОТО: Caro / Teich / Caro / Teich

Множество отношений между миллениалами начинаются в социальных сетях. Ты можешь быть ярой противницей Тиндера, но с большущим удовольствием знакомиться со всеми на Фейсбуке и ходить всюду, куда бы не позвали, пишет Lady.tochka.net.

Потом ты без стеснения выставляешь миллион фотографий с возлюбленным, подписывая их фразами вроде "Я в тебе нашла абсолютно все". Класс! Все тебе завидуют, все знают, что у тебя лучший мужчина на планете и с удовольствием комментируют фотографии разноцветными сердечками. 

Но в какой-то момент вы расстаетесь. Теперь никаких общих сторис из баров или постов о тренировках с "любимым тренером". Если факт расставания твои интернет-друзья с легкостью переживут (погрустят, что вы больше не вместе, но соберут все чувства в кулак и поскроллят ленту дальше), то твое странное поведение в соцсетях после разрыва станет для всех ударом. И вот почему. 

Страдальческая философия

Расставаться - это всегда неприятно (даже если инициатор ты). Особенно если у вас были серьезные и продолжительные отношения. Но людям в интернете не стоит смотреть на 35 сторис с голосом Сэма Смита, в котором легко можно расслышать твой плач.

Цитаты Пауло Коэльо, Джейсона Стэтхэма или фразы из "Дневника памяти" - тоже не лучший способ привлечь внимание бывшего и что-то исправить. Уж поверь. 

Голые и смешные

Откровенные, полураздетые и граничащие с порнографией снимки, появившиеся аккурат после расставания, тоже вызывают неоднозначную реакцию. Ты можешь быть самой сексуальной девчонкой в Инстаграме, но выкладывать те фотографии, которые раньше летели в мессенджеры бывшего - не самая умная идея. Следующим этапом будет съемка в порно, например. Тогда-то бывший уж точно начнет кусать локти, так ведь?

Синдром Барона Мюнхгаузена

Если ты никогда не выставляла на своих страницах чужие фотографии и не выдумывала себе воображаемого нового парня - ты крутая. Но если такой факт в биографии проскальзывал - надеемся, что хоть кто-то тебе поверил. 

Попытки добавить в свою интернет-жизнь пикантную перчинку в виде откровенно странного вранья выглядят прямо-таки жалко. Попробуй все-таки быть, а не казаться. Такие обманы быстро забываются твоими подписчиками, но их долго помнят те, кто тебе близок. 

Фальшивые прощания

То, что отношения закончились, не нужно сопровождать огромными текстами под фотокарточками или длинными разъяснениями в прямых эфирах. Поверь, всем, кроме вас двоих (и тех парней, которых ты отшивала все это время), совсем не нужна эта информация. Лучше оставь себе время для чего-то другого (напиши одному из тех самых парней, например). 

Однажды я видела в Инстаграме целый видео-коллаж с поразительно трогательным текстом о том, как девушка "отпускает" парня. Запомни: когда отпускаешь - не делаешь коллажи для 560-ти подписчиков. Ну пожалуйста!

Встречайся красиво, расставайся еще красивее. А твои голые фотографии и воображаемые друзья - не в интернет :)

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