Вегетарианская диета на пикнике: полезно и вкусно

После нескольких таких пикников и оглянуться не успеешь, как на любимой юбке не сойдется змейка. Что же делать? Сайт tochka.net предлагает тебе выбрать для пикника вегетарианскую диету. Во-первых, она ограничит тебя от употребления жирной пищи. А во-вторых, убережет от переедания на пикнике.

И вовсе не важно, придерживаешься ли ты вегетарианства в обычной жизни, хочешь вкусно покушать или просто похудеть, предложенные нами рецепты понравятся тебе и твоим друзьям.

Предлагаем тебе приготовить вкусные и полезные вегетарианские блюда на гриле. Количество продуктов ты сможешь определить сама в зависимости от числа друзей на пикнике.

Овощи "с пылу, с жару"

Ингредиенты:

овощи (кабачки, небольшие твердые помидоры, брокколи, лук и т.д.),

соль,

специи.

Способ приготовления:

Помытые и нарезанные средними кусочками овощи нанижи на шампура, посоли, поперчи и отправь на огонь.

Мелкие помидоры можно нанизывать целиком, следи, чтобы они не лопались на огне.

Овощи на гриле или мангале запекаются быстро, так что не отходи от них надолго.

Печеная картошка с начинкой

Ингредиенты:

крупный картофель,

лук,

чеснок,

болгарский перец,

помидоры,

зелень (петрушка, укроп, базилик),

консервированная фасоль,

оливковое масло,

кунжут,

соль,

специи.

Способ приготовления:

Промытый картофель заверни в фольгу и выпекай в углях до готовности.

Тем временем приготовь начинку. Консервированную фасоль измельчи вилкой до состояния пасты, добавь измельченные лук, перец, чеснок, мелко нарезанные помидоры, посоли, добавь специи по вкусу и заправь оливковым маслом.

Запеченные картофелины разрежь пополам, сделай ложкой маленькое углубление и положи на каждую половинку начинку.

Острые грибочки гриль

Ингредиенты:

шампиньоны,

горчица,

бальзамический уксус,

сахар,

соль.

Способ приготовления:

Смешай все ингредиенты для маринада.

Помести шампиньоны в маринад и оставь на 1 час.

Готовь грибы на гриле в течение 10 минут.

Пицца "Пикниковая"

Ингредиенты:

основа для пиццы,

болгарский перец,

шампиньоны,

лук,

зелень (петрушка, укроп, базилик),

оливки,

томатная паста,

сыр моцарелла,

соль,

специи.

Способ приготовления:

Заготовка самой пиццы делается накануне пикника, поэтому на природе она не потребует от тебя никаких усилий по приготовлению. Смажь основу томатной пастой, посыпь тертым сыром, выложи нарезанные овощи и зелень.

Аккуратно заверни пиццу в фольгу и помести на ночь в морозильную камеру.

На пикнике выложи замороженную пиццу на раскаленные угли и подожди, пока приготовится.

Печеные яблочки

Ингредиенты:

яблоки кислых сортов,

ягоды или варенье (малина, клубника, смородина и т.д.),

орешки,

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Помытые яблоки разрежь на половинки и удали сердцевину.

Измельчи орехи, смешай все ингредиенты и начини яблоки.