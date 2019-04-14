Аллергия весной: виды, симптомы, лечение

Аллергия – это реакция нашего организма на определенные внешние раздражители, к которым относятся лекарства, продукты питания, состояние окружающей среды, сезон и другие факторы. Как правило, аллергическая реакция проявляется в виде неприятных симптомов: зуда, покраснения кожи, высыпания, воспаления слизистой, кашля, насморка, слезотечения, затрудненного дыхания и др.
Какие наиболее распространенные виды аллергии приносят нам большой дискомфорт и мешают жить, какие симптомы проявляются наиболее часто и как с этим бороться – в сегодняшней статье от tochka.net.
Мы подготовили обзор ТОП-9 самых распространенных видов аллергии:
Аллергия на весну и цветение
Из года в год в конце весны в период массового цветения многих из нас настигает одно из самых распространенных современных заболеваний – аллергия на пыльцу. Название поллиноз знакомо многим аллергикам.
Симптомы
появление зуда в носу;
раздражение слизистых оболочек носа, появление заложенности носа и насморка;
обильное чихание;
снижение способности распознавать запахи;
отечность носоглотки;
неприятные зудящие ощущения в глазах;
краснота век и слезоточивость;
возникновение одышки, кашля, затруднение проходимости верхних дыхательных путей;
общее ухудшение самочувствия;
повышение температуры;
Аллергия на солнце
Солнце оказывает очень сильное влияние на человека, особенно если у него чувствительная кожа. Множество людей сталкиваются с аллергией на солнце или фотодерматитом, которую не так легко распознать или отличить от солнечного ожога.
Симптомы:
сыпь по всему телу (возможно образование гнойных высыпаний);
шелушение кожи;
отечность;
покраснение участков кожи;
жжение и зуд.
Аллергия на холод
Узнай, каковы причины аллергии на холод, кондиционер, сквозняки, перепады температуры и что делать с неприятными симптомами, которые сопровождают это заболевание.
Симптомы:
крапивница – красные высыпания в местах контакта с холодом (на лице, руках, ногах), волдыри
отеки, жжение и зуд
нарушение дыхания и серцебиения
слезоточивость глаз
сухость кожи и непомерное шелушение
общее ухудшение самочувствия
Аллергия на пыль
Пыль – это смесь мельчайших частиц текстильных волокон, сажи, пыльцы и спор плесени, отмерших чешуек кожи, останков насекомых и отходов их жизнедеятельности. Многие компоненты пыли вызывают аллергию.
Симптомы:
обильный секрет водянистой слизи из носа;
зуд в носу;
приступы чихания, чаще по утрам;
заложенность носа;
реже жжение, зуд в носоглотке, в области нёба.
Аллергия на клубнику
Клубника – это один из самых витаминизированных продуктов весенне-летнего меню. Тем не менее, эта вкусная ягода – один из мощнейших аллергенов. Причем, симптомы аллергии порой бывают достаточно тяжелые.
Симптомы:
отеки слизистой оболочка полости рта;
ощущение першения или зуда в горле;
катаральные явления (насморк, чихание);
слезоточивость;
сыпь на коже.
Пищевая аллергия
Пищевой аллергией называют любую аллергическую реакцию на нормальную, безвредную для всех остальных пищу или пищевые ингредиенты. При пищевой аллергии иммунная система выделяет антитела в количестве, намного превышающем норму.
Симптомы:
покраснение и сыпь на коже или во рту;
проблемы с дыханием, хрипы;
кашель;
сложности с глотанием;
головокружение;
спазмы в животе
тошнота, рвота, диарея.
Аллергия на укусы комаров
Комары – это нежданные гости каждого лета. Комар впрыскивает в кожу яд-антикоагулянт, поэтому место укуса чешется, тебя это раздражает, и ты не знаешь, как избавиться от зуда.
Симптомы:
крапивница – мелкая красная сыпь, которая появляется сразу же после укуса на коже, а также бледно-розовые волдыри, похожие на те, что возникают от ожога крапивой;
зуд – на волдыре и вокруг него;
воспаление лимфатической системы или заражение крови (происходит редко).
Аллергия цветение весной – тополиный пух
Тополиный пух доставляет немало хлопот аллергикам. Помимо того, что он забивается в нос и глаза, прилипает к одежде и макияжу, он также заставляет самых чувствительных из нас чихать, кашлять и испытывать немалый дискомфорт.
Симптомы:
першение в горле;
ринит;
зуд в глазах, носу и вокруг рта;
чихание;
повышенная слезоточивость или конъюнктивит.
Аллергия на амброзию
Это одна из самых распространенных в Украине аллергия. Аллергией на амброзию страдают практически все аллергики, вне зависимости от пола и возраста. В данном случае аллергеном является пыльца растения, которое щедро колосится на каждом газоне.
Симптомы:
насморк;
зудящие глаза и нос;
покраснение глаз;
слезы;
першение и боль в горле;
Как происходит лечение аллергии
Все виды аллергии лечатся по одному и тому же принципу. В первую очередь нужно обнаружить аллерген и ограничить контакт с ним. Как правило, медики назначают антигистаминные препараты. Такое лечение продолжаются примерно неделю. Кроме этого тебе могут назначить различные спреи и крема для облегчения симптомов реакции.
Для таких видов аллергий, как на пыльцу, уже придумали метод лечения под названием «специфическая гипосенсибилизация». Пациенту вводят аллерген под кожу, заставляя иммунитет отвечать на раздражитель адекватно. Однако данный способ требует длительного лечения, а именно до трех лет. Зато этот способ может быть весьма действенным.
По принципу «клин клином вышибают» работает и лечение домашними животными. Взрослый аллергик заводит себе кошку или собаку, шерсть которых тяжело переносит первые 2−3 тяжелые недели. Однако потом аллергические проявления уменьшаются или даже исчезают. Таким образом большое количество аллергенов, проникающие через кожу и слизистую оболочку, могут переключить аллергическую реакцию на адекватную.
Стоит отметить, что этот способ неэффективен и даже опасен для тех, кто переживает тяжелые формы аллергических реакций. Особенно это касается страдающих на астму.
В любом случае лечение аллергии требует консультации в квалифицированным врачом-аллергологом.