Аллергия весной: виды, симптомы, лечение

Симптомы:

крапивница – мелкая красная сыпь, которая появляется сразу же после укуса на коже, а также бледно-розовые волдыри, похожие на те, что возникают от ожога крапивой;

зуд – на волдыре и вокруг него;

воспаление лимфатической системы или заражение крови (происходит редко).

Аллергия цветение весной – тополиный пух

Тополиный пух доставляет немало хлопот аллергикам. Помимо того, что он забивается в нос и глаза, прилипает к одежде и макияжу, он также заставляет самых чувствительных из нас чихать, кашлять и испытывать немалый дискомфорт.

Симптомы:

першение в горле;

ринит;

зуд в глазах, носу и вокруг рта;

чихание;

повышенная слезоточивость или конъюнктивит.

Аллергия на амброзию

Это одна из самых распространенных в Украине аллергия. Аллергией на амброзию страдают практически все аллергики, вне зависимости от пола и возраста. В данном случае аллергеном является пыльца растения, которое щедро колосится на каждом газоне.

Симптомы:

насморк;

зудящие глаза и нос;

покраснение глаз;

слезы;

першение и боль в горле;

Как происходит лечение аллергии

Все виды аллергии лечатся по одному и тому же принципу. В первую очередь нужно обнаружить аллерген и ограничить контакт с ним. Как правило, медики назначают антигистаминные препараты. Такое лечение продолжаются примерно неделю. Кроме этого тебе могут назначить различные спреи и крема для облегчения симптомов реакции.

Для таких видов аллергий, как на пыльцу, уже придумали метод лечения под названием «специфическая гипосенсибилизация». Пациенту вводят аллерген под кожу, заставляя иммунитет отвечать на раздражитель адекватно. Однако данный способ требует длительного лечения, а именно до трех лет. Зато этот способ может быть весьма действенным.

По принципу «клин клином вышибают» работает и лечение домашними животными. Взрослый аллергик заводит себе кошку или собаку, шерсть которых тяжело переносит первые 2−3 тяжелые недели. Однако потом аллергические проявления уменьшаются или даже исчезают. Таким образом большое количество аллергенов, проникающие через кожу и слизистую оболочку, могут переключить аллергическую реакцию на адекватную.

Стоит отметить, что этот способ неэффективен и даже опасен для тех, кто переживает тяжелые формы аллергических реакций. Особенно это касается страдающих на астму.