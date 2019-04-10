Как правильно смывать макияж: советы экспертов

Распарьте лицо

Многие эксперты советуют распарить лицо перед снятием мейка. Для этого нужно наполнить раковину горячей водой и подержать лицо над паром в течение минуты или двух. Пар раскроет поры и облегчит процесс их очищения от макияжа и загрязнений. Да, на это потребуется дополнительное время, но поверьте, это того стоит. Вы можете даже добавить каплю эфирного масла лаванды для дополнительного успокаивающего спа-эффекта.

Отдельное внимание уделите глазам

Тушь и подводка труднее всего поддаются смыванию. Если есть одна зона, которой часто пренебрегают при удалении макияжа, это край века, где со временем может накапливаться подводка и тушь.

Я использую ватные палочки, смоченные в оливковом масле. И никогда не стягивайте пальцами кусочки туши, если не хотите остаться без ресниц,— говорит визажист Ник Бароз.

Ватные диски оставляют волокна, поэтому лучше использовать средство на масляной основе (для водостойких продуктов) или двухфазное (для всех остальных) средство. Нужно закрыть глаза и приложить к векам примерно на десять секунд предварительно пропитанные жидкостью диски.

Избавьтесь от лишнего кожного сала

После того как вы сняли макияж, пройдитесь по коже сухим ватным диском, чтобы убедиться, что вы удалили последние остатки продукта.

Сделайте хвост и очистите линию роста волос

Когда уже полночь, и мягкая подушка так манит, даже такой легкий шаг, как простой хвостик может показаться слишком большим усилием. Но если этого не сделать, то, вероятно, вы остановитесь на пару сантиметров ниже линии роста волос, когда будете умывать лицо.

Часто остатки макияжа накапливаются вокруг волосяного покрова, это приводит к закупорке пор и появлению прыщей,— говорит косметолог Джоанна Варгас.

Лучше потратить две секунды, чтобы собрать волосы или надеть махровую повязку на голову. Убрать все волосы с лица — это ключ к тому, как полностью удалить тональный крем.

Избегайте использования детских салфеток

Меня передергивает, когда вижу, как женщины используют детские салфетки для снятия макияжа. Они не справляются со своей работой, и когда я говорю об этом женщинам, они утверждают: "Детская кожа настолько чувствительна, что это должно быть полезно для моего лица". Логика странная, ведь лицо ребенка не покрыто косметикой,— говорит Мерсье.

Что делать после очищения кожи и снятия макияжа

После аккуратного удаления макияжа и очищения кожи можно использовать любой тоник, увлажняющее средство или сыворотку. На утро кожа будет очищена буквально до скрипа, можно будет сразу перейти к солнцезащитному крему и дневной сыворотке. Эксперты уверяют, что необязательно мыть лицо утром, если вы уже сделали это накануне вечером. Однако если кожа жирная и комбинированная, то пропускать этот ритуал не стоит (это нужно, чтобы удалить накопившееся накануне вечером кожное сало).

Как выбрать нужное средство

Раньше все было просто: макияж смывали мылом и водой. Но по мере развития формул бьюти-средств, появились масла, стики, пудры, пенки, бальзамы, двухфазные продукты. Визажисты Сьюзи Герштейн и Коллин Рунн советуют использовать масла для удаления водостойких продуктов, таких как тональный крем, консилер, тени для век и тушь. При этом тем, кто носит контактные линзы, лучше отдать предпочтение мицеллярной воде.

Обладательницам сухой, зрелой и чувствительной кожи подойдут бальзамы. Подобно очищающему маслу, их нужно нанести на сухую, а не влажную кожу, чтобы "растопить" макияж.

В то время как масляные средства творят чудеса с водостойким макияжем, мицеллярная вода идеально подходит для снятия дневного мейка.