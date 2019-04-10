Как правильно смывать макияж: советы экспертов

Если вы хотите проснуться с чистой, сияющей кожей, то обязательно нужно смыть без остатка всю косметику накануне вечером.
Эксперты предупреждают: сон с макияжем на лице может привести к сухости, появлению прыщей и даже морщин, вызванному снижением уровня синтеза коллагена и эластина. SPLETNIK.RU собрал советы бьюти-экспертов: Лоры Мерсье, создательницы Laura Mercier Cosmetics и других знаменитых визажистов и дерматологов.
Растворите макияж с помощью очищающего средства
Как говорят эксперты, очищающего средства для ежедневного использования должно быть вполне достаточно, чтобы смыть тональную основу. Нужно массажными движениями нанести пенку или гель и оставить продукт буквально на 15 секунд, не забывая про область шеи, подбородка и ушей. Затем остается только протереть лицо влажным белым хлопчатобумажным полотенцем и убедиться, что макияж полностью удален.
Пусть формула сделает свое дело. Нанесите средство для снятия макияжа и оставьте его. Дайте ему пару минут, скажем, пока вы чистите зубы и пользуетесь зубной нитью. Средство растворит тушь, подводку и тени, поэтому потом макияж удалится буквально одним движением. Это также избавляет вас от необходимости усиленно тереть лицо — это ведь главная ошибка, поскольку трение может повредить нежную кожу вокруг глаз, вызывая раздражение и способствуя преждевременному старению,— говорит дерматолог из Кембриджа Ранелла Хирш.
Салфетки для макияжа лучше использовать в крайних случаях
Влажные салфетки могут быть отличным начальным шагом в удалении макияжа, однако полностью удалить мейк им не под силу. В идеале лучше использовать их, когда других очищающих средств под рукой просто нет.
Многие из нас совершают ошибку, просто используя салфетки и ложась спать, но полностью удалить мейк с их помощью нельзя, вам все равно нужно умыться. Если вы используете только салфетки, а затем наносите сверху увлажняющий крем, вы тем самым можете лишь забить загрязнениями поры и проснуться с прыщами или угрями,— говорит визажист Азра Ред.
Они разработаны в большей степени для лица, а не для чувствительной области глаз. Кроме того, если они могут быть пропитаны алкоголем, а он раздражает и сушит кожу. Салфетки содержат консерванты, которые продлевают им срок годности, они могут быть небезопасны для нанесения на кожу,— объясняет доктор медицинских наук Рэйчел Назарян.
Всегда будьте нежны с вашей кожей
Процесс снятия макияжа должен быть деликатным, тогда кожа не будет обезвожена и на ней не появится раздражений.
Я люблю масло для очищения, ведь оно не сушит кожу. Пальцами нанесите небольшое количество масла на веки, брови и губы, а затем слегка помассируйте по всему лицу. Это смягчит кожу и растворит макияж, так что вам не придется усердно ее тереть. Затем возьмите плоские квадратные ватные диски — мне они нравятся больше, чем привычные ватные шарики, которые могут быть довольно жесткими — и налейте на них немного очищающего масла. Главное — старайтесь не тереть туда-сюда. Просто протрите поверхность в одном направлении,
— говорит Мерсье.
Распарьте лицо
Многие эксперты советуют распарить лицо перед снятием мейка. Для этого нужно наполнить раковину горячей водой и подержать лицо над паром в течение минуты или двух. Пар раскроет поры и облегчит процесс их очищения от макияжа и загрязнений. Да, на это потребуется дополнительное время, но поверьте, это того стоит. Вы можете даже добавить каплю эфирного масла лаванды для дополнительного успокаивающего спа-эффекта.
Отдельное внимание уделите глазам
Тушь и подводка труднее всего поддаются смыванию. Если есть одна зона, которой часто пренебрегают при удалении макияжа, это край века, где со временем может накапливаться подводка и тушь.
Я использую ватные палочки, смоченные в оливковом масле. И никогда не стягивайте пальцами кусочки туши, если не хотите остаться без ресниц,— говорит визажист Ник Бароз.
Ватные диски оставляют волокна, поэтому лучше использовать средство на масляной основе (для водостойких продуктов) или двухфазное (для всех остальных) средство. Нужно закрыть глаза и приложить к векам примерно на десять секунд предварительно пропитанные жидкостью диски.
Избавьтесь от лишнего кожного сала
После того как вы сняли макияж, пройдитесь по коже сухим ватным диском, чтобы убедиться, что вы удалили последние остатки продукта.
Сделайте хвост и очистите линию роста волос
Когда уже полночь, и мягкая подушка так манит, даже такой легкий шаг, как простой хвостик может показаться слишком большим усилием. Но если этого не сделать, то, вероятно, вы остановитесь на пару сантиметров ниже линии роста волос, когда будете умывать лицо.
Часто остатки макияжа накапливаются вокруг волосяного покрова, это приводит к закупорке пор и появлению прыщей,— говорит косметолог Джоанна Варгас.
Лучше потратить две секунды, чтобы собрать волосы или надеть махровую повязку на голову. Убрать все волосы с лица — это ключ к тому, как полностью удалить тональный крем.
Избегайте использования детских салфеток
Меня передергивает, когда вижу, как женщины используют детские салфетки для снятия макияжа. Они не справляются со своей работой, и когда я говорю об этом женщинам, они утверждают: "Детская кожа настолько чувствительна, что это должно быть полезно для моего лица". Логика странная, ведь лицо ребенка не покрыто косметикой,— говорит Мерсье.
Что делать после очищения кожи и снятия макияжа
После аккуратного удаления макияжа и очищения кожи можно использовать любой тоник, увлажняющее средство или сыворотку. На утро кожа будет очищена буквально до скрипа, можно будет сразу перейти к солнцезащитному крему и дневной сыворотке. Эксперты уверяют, что необязательно мыть лицо утром, если вы уже сделали это накануне вечером. Однако если кожа жирная и комбинированная, то пропускать этот ритуал не стоит (это нужно, чтобы удалить накопившееся накануне вечером кожное сало).
Как выбрать нужное средство
Раньше все было просто: макияж смывали мылом и водой. Но по мере развития формул бьюти-средств, появились масла, стики, пудры, пенки, бальзамы, двухфазные продукты. Визажисты Сьюзи Герштейн и Коллин Рунн советуют использовать масла для удаления водостойких продуктов, таких как тональный крем, консилер, тени для век и тушь. При этом тем, кто носит контактные линзы, лучше отдать предпочтение мицеллярной воде.
Обладательницам сухой, зрелой и чувствительной кожи подойдут бальзамы. Подобно очищающему маслу, их нужно нанести на сухую, а не влажную кожу, чтобы "растопить" макияж.
В то время как масляные средства творят чудеса с водостойким макияжем, мицеллярная вода идеально подходит для снятия дневного мейка.
Она быстро справляется со своей задачей и не раздражает кожу и глаза. Именно с помощью мицеллярной воды визажисты смывают макияж за кулисами модных показов,— говорит Ранн.