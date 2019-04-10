Кладет телефон экраном вниз? Анфиса Чехова разоблачила опасный тип мужчин

Анфиса Чехова отправилась на съемки в Анталию. Воспользовавшись моментом, она решила не торопиться в холодную Москву, а позагорать на турецком берегу. Актриса и телеведущая сообщила, что неспешный отдых позволил сделать ей несколько интересных выводов.

«Я тут стала наблюдать за парочками и замечаю, что некоторые мужчины, находясь за столом со своей женщиной, кладут телефоны экраном вниз. Задумалась я, может ли это означать, что такому мужчине есть что скрывать? Стоит ли женщине волноваться, если ее мужчина всегда скрывает экран телефона?» — размышляет Анфиса. Она попросила поклонников честно ответить, зачем класть гаджет таким образом.

Некоторые пользователи отметили, что делают это по техническим соображениям: «Я всегда кладу экраном вниз, потому что кажется, что сверху могу чем-то случайно поцарапать», «Чтобы камеру не царапать, кладут экраном вниз. Экран заменить проще, чем камеру в телефоне». Другие признали, что действительно пытаются скрыть таким образом оповещения и звонки: «Я сама так телефон кладу, когда не хочу, чтобы другие видели, кто звонит».

Однако многие фолловеры заверили, что это действие безобидно: «Я кладу телефон экраном вниз, чтобы не отвлекаться на sms и оповещения, а поговорить с любимым… Никаких тайн», «Когда я переворачиваю телефон, это означает, что в данный момент я не буду на него обращать внимания, моя женщина так же иногда делает», «Мне кажется,так кладут телефон только в одном случае — чтобы не отвлекаться от приятного вечера», «Я всегда кладу телефон экраном вниз при разговоре, чтобы дать понять собеседнику, что я откладываю свои дела при беседе».