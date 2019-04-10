Дженнифер Лопес рассказала о подготовке к свадьбе с Алексом Родригесом

Мы еще не начали планировать, ведь только что обручились! Затем сразу окунулись в работу: график плотный до конца года, поэтому я не знаю, что будет. Мы еще не решили, втиснуть свадьбу куда-нибудь или подождать... Я действительно еще не знаю,— сказала певица.