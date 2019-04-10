Дженнифер Лопес рассказала о подготовке к свадьбе с Алексом Родригесом

Месяц назад 43-летний Алекс Родригес сделал предложение 49-летней Дженнифер Лопес стать его женой, так что теперь поклонники пары ждут свадьбу. Инсайдеры уже начали делиться догадками о том, каким будет торжество, а вот жених и невеста не спешат раскрывать свои планы, пишет Сплетник.
Правда, на днях Джей Ло ответила на вопрос о свадьбе в эфире радиошоу Cubby & Carolina In the Morning. Певица призналась, что у них с Алексом не было времени составить план подготовки к бракосочетанию.
Мы еще не начали планировать, ведь только что обручились! Затем сразу окунулись в работу: график плотный до конца года, поэтому я не знаю, что будет. Мы еще не решили, втиснуть свадьбу куда-нибудь или подождать... Я действительно еще не знаю,— сказала певица.
Сейчас она снимается в фильме Hustlers и готовится к летнему концертному туру по случаю своего 50-летия. Алекс Родригес поддерживает ее во всех делах. В интервью New York Times он назвал Дженнифер самым честным человеком, которого когда-либо встречал.
Она очень искренняя. Со стороны непонятно, как можно при ее популярности оставаться абсолютно нормальной – быть хорошей матерью, партнером и другом,— ответил журналистам спортсмен.