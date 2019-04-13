Девять выводов, которые стоит сделать из ошибок в отношениях

От ошибок не застрахован никто. Можешь сколько угодно убеждать себя, что никогда в жизни больше не наступишь на эти грабли, но если ты не извлекаешь уроки, ошибки будут повторяться снова и снова. И вот какие выводы необходимо сделать пишет Lady.mail.ru.
Вы с партнером равны
Если ты часто говоришь любимому человеку, что ему делать, что и когда есть, как одеваться и вести себя и вообще обожаешь учить жизни, ты забываешь, что вы оба — взрослые и равные по всем параметрам люди. Кто тебе внушил мысль, что именно твой образ жизни и твои идеи — единственно верные?
Вместо того чтобы тратить энергию на перевоспитание и «обучение» партнера, займись взаимовыгодным сотрудничеством. Чаще спрашивай мнение любимого человека, изучай его точку зрения, и вместе вы создадите именно то будущее, о котором мечтаете оба. У близкого могут быть мечты, отличные от твоих, но столь же важные.
Помни о том, что такое взаимное уважение
Всех нас время от времени захватывают эмоции, и не всегда самые радостные — гнев, раздражение, боль, негодование. Жить с другим человеком не так-то просто. Но, что бы ни происходило между вами, любимый человек заслуживает уважительного отношения, поэтому о своих эмоциях, особенно негативных, говори с уважением.
Психолог и автор книг Джон Готтман пришел к выводу, что на следующий, более продвинутый, уровень отношений переходят те пары, которые учатся ссориться по-взрослому, с уважением к партнеру.
Представь, что вы с близким человеком находитесь в зале суда. Ты — адвокат, он — прокурор. Не станешь же ты обзывать его свиньей, швырять в него посуду и грозиться уехать к маме? Наоборот, будешь говорить как можно более спокойно и доходчиво, чтобы произвести нужное впечатление на судью и присяжных. В домашних ссорах работает то же правило: максимум уважения к оппоненту.
Люди важнее вещей и дел
Во время медового месяца вы сосредоточены друг на друге. Затем приходят заботы, и быт пожирает все свободное время. Замечала ли ты, что иногда становится важнее завершить какие-то бытовые процессы, чем найти время на партнера? Так потихоньку из отношений уходят любовь и страсть — оказывается, что гораздо важнее помыть после ужина посуду, чем посидеть вместе и поговорить.
Мы не говорим, что надо разводить дома свинарник. Мы призываем создавать определенные ритуалы, которые сближают вас. В конце концов, и посуду можно мыть вместе, попутно обсуждая текущие дела или просто болтая о пустяках. Главное, что в суете дней вы нашли время друг для друга.
Общение — это навык, который можно и нужно прокачивать
Легко говорить о ерунде и очень трудно обсуждать проблемы в отношениях. Если ты обижаешься на любимого человека за его неумение говорить с тобой или понимать тебя, перестань. Вам просто нужно научиться общаться, и это вполне можно сделать.
Учись выражать свои мысли и тревоги без агрессии, учись и слушать со вниманием и уважением. То, что тебе иногда кажется ерундой, для близкого человека может быть очень важно. Если он будет прилагать такие же усилия, вскоре вы станете понимать друг друга гораздо лучше.
Приносить извинения тоже нужно правильно
Тебе наверняка приходилось просить прощения за поступки или слова. Так вот в некоторых случаях недостаточно процедить «ну, прости».
Неудачные извинения на самом деле существуют, и толку от них ноль. Звучат они примерно так: «Прости, я виновата, но ты сам меня довел». Это никакое не извинение, а прямое обвинение. В хорошем извинении должно быть искреннее признание вины и предложение плана по устранению подобных ситуаций в будущем. Все другие варианты бесполезны и могут даже спровоцировать новый конфликт.
Умение прощать — бесценно
Прощение — один из самых мощных инструментов в отношениях, считает Мелисса Орлова, психолог и специалист по семейным проблемам. Если ты находишь в себе силы, сочувствие и сострадание прощать себя за ошибки и прощать партнера за его промахи, ты расширяешь свой горизонт и видишь пути, которые помогут избежать этих ошибок в будущем.
И наоборот: если уперлась и копишь обиды, ты никогда не вылезешь из замкнутого круга.
Секс — показатель качества отношений
Давным-давно рудокопы брали с собой под землю канареек в клетках. Милые птички были самым точным инструментом, который сигнализировал об утечке опасного газа в забое. Так вот секс в отношениях — такая канарейка. Чем теснее ваша связь, тем качественнее секс. Если есть проблемы с сексуальной жизнью — у вашей пары проблемы, которые надо вытащить наружу и устранить.
Это не повод для паники и обвинений. Если тянет поссориться с близким человеком, перечитай предыдущие пункты, возьми себя в руки и организуй взрослый разговор по всем правилам.
Для отношений нужны двое
Верный способ разрушить отношения — прятаться от проблем. Особенно часто так поступают мужчины — просто потому, что не приучены говорить о своих чувствах. Вам обоим придется учиться решать болезненные вопросы и приходить к компромиссам. Разумеется, это произойдет не сразу. Но вода камень точит, поэтому не отступай и наберись терпения.