Девять выводов, которые стоит сделать из ошибок в отношениях

Вы с партнером равны

Если ты часто говоришь любимому человеку, что ему делать, что и когда есть, как одеваться и вести себя и вообще обожаешь учить жизни, ты забываешь, что вы оба — взрослые и равные по всем параметрам люди. Кто тебе внушил мысль, что именно твой образ жизни и твои идеи — единственно верные?

Вместо того чтобы тратить энергию на перевоспитание и «обучение» партнера, займись взаимовыгодным сотрудничеством. Чаще спрашивай мнение любимого человека, изучай его точку зрения, и вместе вы создадите именно то будущее, о котором мечтаете оба. У близкого могут быть мечты, отличные от твоих, но столь же важные.

Помни о том, что такое взаимное уважение

Всех нас время от времени захватывают эмоции, и не всегда самые радостные — гнев, раздражение, боль, негодование. Жить с другим человеком не так-то просто. Но, что бы ни происходило между вами, любимый человек заслуживает уважительного отношения, поэтому о своих эмоциях, особенно негативных, говори с уважением.

Психолог и автор книг Джон Готтман пришел к выводу, что на следующий, более продвинутый, уровень отношений переходят те пары, которые учатся ссориться по-взрослому, с уважением к партнеру.

Представь, что вы с близким человеком находитесь в зале суда. Ты — адвокат, он — прокурор. Не станешь же ты обзывать его свиньей, швырять в него посуду и грозиться уехать к маме? Наоборот, будешь говорить как можно более спокойно и доходчиво, чтобы произвести нужное впечатление на судью и присяжных. В домашних ссорах работает то же правило: максимум уважения к оппоненту.

Люди важнее вещей и дел

Во время медового месяца вы сосредоточены друг на друге. Затем приходят заботы, и быт пожирает все свободное время. Замечала ли ты, что иногда становится важнее завершить какие-то бытовые процессы, чем найти время на партнера? Так потихоньку из отношений уходят любовь и страсть — оказывается, что гораздо важнее помыть после ужина посуду, чем посидеть вместе и поговорить.

Мы не говорим, что надо разводить дома свинарник. Мы призываем создавать определенные ритуалы, которые сближают вас. В конце концов, и посуду можно мыть вместе, попутно обсуждая текущие дела или просто болтая о пустяках. Главное, что в суете дней вы нашли время друг для друга.

Общение — это навык, который можно и нужно прокачивать

Легко говорить о ерунде и очень трудно обсуждать проблемы в отношениях. Если ты обижаешься на любимого человека за его неумение говорить с тобой или понимать тебя, перестань. Вам просто нужно научиться общаться, и это вполне можно сделать.