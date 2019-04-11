В родильном отделении больницы разом забеременели 15 сотрудниц

В США, в Нью-Йорке забеременели сразу 15 работниц одной из больниц, передаёт Inside Edition.
Все женщины являются либо медсёстрами, либо ассистентками врача в родильном отделении. Первая, предположительно, родит уже в апреле.
"Определённо начинаешь задумываться о чём-то таком, — говорит одна из женщин, ждущая ребенка в июне. — Может, мы что-то пьем? Или обо что-то трёмся животами? Нам всем очень повезло".
Одна из женщин собирается рожать на работе, полагая, что это лучшее место для этого.
"Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору — и получай ребёнка", — сказала одна из сотрудниц.