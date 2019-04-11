Парафиновые ванночки для рук: польза и вред процедуры

Что такое парафиновые ванночки для рук?

Парафинотерапия – это термо-процедура, во время которой нагревают кожу рук в ванночке с теплым парафином. Выполняется процедура абсолютно безболезненно.

Для чего нужна парафинотерапия?

Делая парафиновые ванночки для рук мы:

улучшаем микроциркуляцию крови рук;

наполняем кожу витаминами А и Е;

укрепляем и стимулируем рост ногтевой пластины;

размягчаем кутикулу;

боремся с хрустящими суставами;

увлажняем кожу.

Обертывания теплым парафином увлажняют и питают кожу рук и разглаживают морщинки. Ты же знаешь, что по коже на руках можно с легкостью определить возраст?

Кому можно делать парафиновые ванночки для рук?

Парафинотерапия для рук рекомендована для тех, чьи руки:

сухие;

потеряли упругость;

потускнели;

переживают естественный процесс старения кожи;

страдали от акне;

отекают.

Кому нельзя делать парафинотерапию для рук?

Парафиновые ванночки не рекомендуют при:

открытых ранах;

наличии сыпи;

сердечно-сосудистых заболеваниях;

варикозном расширении вен;

гнойничковых заболеваниях кожи,

обширном куперозе (ярко выраженной сосудистой сеточке);

гипертрихозе (повышенном оволосении).

Процедура длится от получаса до 40 минут.

С какой периодичностью можно делать эту процедуру?

Все зависит от того, чего просит твоя кожа. Молодым девушкам (до 35 лет) можно делать парафинотерапию для рук курсом из 10 процедур, всего 2 раза в неделю. Женщинам постарше рекомендуют курс из 10-15 процедур, повторяемых дважды в неделю.

Парафинотерапию делают не чаще 3 раз в неделю!

Мы знаем, что тебе уже не терпится попробовать, но не спеши закупать оптом парафиновые свечи, потому что для парафиновых ванночек для рук в домашних условиях тебе понадобится кусковый парафин. Его можно приобрести в специализированных магазинах товаров для салонов красоты. Вполне возможно, твой мастер маникюра сможет поспособствовать покупке.

Как делать парафиновую ванночку в домашних условиях?

Итак, растопи 2-3 кг твердого парафина на водяной бане. Для этого выбери емкость такой глубины, чтобы в нее можно было комфортно опустить кисти до запястий. В эту же посудину можешь добавить пару капель любимого эфирного масла.

Пока парафин растапливается, тщательно вымой руки, обработай их скрабом для тела или спитой кофейной гущей. Сполосни руки теплой водой, вытри насухо и смажь питательным кремом, он предотвратит прилипание парафина к коже. После этого опусти руки в жидкий парафин (он должен быть комфортной температуры, около 50°С) на 5 секунд, вытащи на 10 секунд. Снова опусти на 5 секунд и вытащи на 10. Повтори процедуру несколько раз, пока кожу не покроет толстый слой парафина.

Надень просторные полиэтиленовые перчатки, а поверх них – варежки. Парафиновую маску рекомендуется держать около получаса, после чего нужно снять варежки и перчатки, протереть руки влажной салфеткой и смазать кожу кремом.

Какой эффект даст парафиновая ванночка в домашних условиях?

Сразу после парафиновой ванночки в домашних условиях руки приобретают холеный и ухоженный вид. Мелкие морщинки и шелушения, покраснения и раздражения, повышенная сухость и отечность – все это останется в прошлом. Кожа станет бархатистой и упругой на ощупь, напитанной влагой.