Пять причин позвать парня на свидание

Поговорим о том, когда действительно стоит самой позвать парня на свидание и почему этого не нужно бояться.

Ты знаешь о том, что он нерешителен

Миллион раз повторяли, но повторим еще: мужчины могут стесняться и не решаться на первый шаг точно так же, как и женщины. Но! Важно понимать, что он действительно нерешительный, а не просто игнорит тебя.

Если вы постоянно поддерживаете контакт, но не видитесь (переписываетесь в соцсетях) - можно. Если он не выходил с тобой на связь и вряд ли помнит, как тебя зовут - нельзя.

Ты знаешь, что понравилась ему

Уж не знаем, каким образом ты нашла эту информацию (сказали общие друзья, нагадала цыганка), но если ты знаешь, что понравилась парню - дерзай. Ничего плохого в этом случае с тобой не может случится.

Он тебе понравился

Да, в 2019 году ты можешь звать на свидание тех, кто тебе понравился и не париться. Более странно писать его фамилию возле своего имени в тетрадке в клеточку на 64 листа и перечитывать его смешные посты в соцсетях. Честное слово!

Ты хотела бы узнать его поближе

В этом случае совсем не обязательно, что он тебе понравился. Просто для того, чтобы понять, что же он за фрукт такой - надо распробовать. Будет супер, если ты напрямую скажешь ему об этом. Мы слышали, что мужчины любят быть кому-то интересны не меньше, чем женщины. Но это не точно.

Ты просто хочешь (на свидание, не нервничай)

Как ни странно, это самая адекватная и убедительная причина звать парня на свидание. Если тебе хочется сделать то, что не противоречит Уголовному кодексу и твоим моральным принципам - делай это. Вряд ли у тебя будет другая возможность посмотреть на то, что могло бы у вас получиться.