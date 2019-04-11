Письмо читательницы: муж настивает на четвертом ребенке

«Моя проблема в том, что я не могу договориться с мужем по одному щепетильному вопросу. Дело в том, что он настаивает родить еще одного ребенка. У нас уже есть трое сыновей (11 лет, 8 лет и 2 года). Финансовых проблем вроде нет: частная школа, тренировки, хорошая одежда, питание... Но я не хочу больше рожать, я не хочу замыкать свою жизнь на кухне и школьных уроках... А муж говорит: «Ну а что еще делать? Мы молодые, давай еще разок...». Но ведь рожать-то не ему... Как убедить, как объяснить? Могу, конечно, обмануть и типа: не получается забеременеть. Но взрослые люди должны быть честны... Я всегда работала, декретные отпуска длились максимум 2 года... А сейчас вот такая дилемма...», - пишет Алина.